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Близкие Заворотнюк принесли в палату пакет важных документов

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Близкие Заворотнюк принесли в палату пакет важных документов

Москва, 19 сентября. Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк после того, как она пришла в сознание, принесли в палату пакет важных документов.

Если врач даст разрешение, то звезда сериала «Моя прекрасная няня» сможет изучить бумаги, передает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. У врачей получилось вывести артистку из критического состояния. Кроме того, они смогли уменьшить отек мозга.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. Однако к настоящему моменту точной информации о здоровье актрисы не поступало. Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин ранее заметил, что у Заворотнюк действительно последняя стадия рака мозга. 

Близкие Заворотнюк принесли в палату пакет важных документов

По последним данным, состояние Заворотнюк улучшилось, она пришла в сознание и уже самостоятельно дышит. Об улучшении состояния здоровья актриса рассказала ее пиар-директор Марина Потапова. По словам представителя звезды, у Заворотнюк появились шансы на выздоровление. 

Ранее онколог Владимир Алешин рассказал о масштабе распространения в России рака мозга, от которого, по утверждению СМИ, лечится Анастасия Заворотнюк.

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