Северная Сирия в шаге от войны из-за курдов, США и одиозных политических амбиций Эрдогана

Турция начнет операцию на севере Сирии по собственным планам в случае, если США не обеспечат требуемых Анкарой шагов по «зоне безопасности». Президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил — Анкара настаивает на том, что работа по созданию «зоны безопасности» должна быть закончена как можно скорее — не позднее чем через две недели. В противном случае турецкие войска вновь вторгнутся на территорию Сирии.

«Если через две недели не будет результата, мы реализуем наш план действий в этой зоне», — объявил Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

Следует отметить, что Эрдоган ведет разговоры о «решительных действиях по созданию «зоны безопасности» и «полном разгроме террористов из «Рабочей партии Курдистана» по крайней мере с мая — на 1 мая было намечено начало операции в Рожаве. Позиция Турции с тех пор не менялась, однако результаты были крайне скромными — США, которые покровительствуют курдским вооруженным формированиям на севере Сирии, всеми средствами, от угроз до посулов, тормозят движение турецких сил.

Между тем в Анкаре считают, что каждый день промедления несет непосредственную опасность для Турции — огромные запасы оружия, которое США последние несколько лет поставляли созданной ими коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), постоянно «просачиваются» РПК, которая действует в Восточной Турции.

Как заявил Эрдоган, на прошедшем в Анкаре совместном саммите с участием президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Хасана Роухани «были приняты важные решения» — вероятно, в том числе и относительно «зоны безопасности».

Стоит отметить, что ключевые моменты, которые продвигает Эрдоган в отношении «зоны безопасности», касаются не сирийской, а скорее внутренней турецкой повестки. Это вопросы, связанные с борьбой Турции против «Рабочей партии Курдистана» — это война ведется с 1970-х годов на территории трех стран, и до сих пор не завершена — более того, за несколько минувших лет курды обрели значительное преимущество, получив обильную военно-техническую и политическую помощь со стороны США. Разгромив связанные с РПК курдские группировки в Сирии Эрдоган рассчитывает показать своему народу, насколько эффективна откровенно агрессивная Турции в Сирии, и как она позволяет избавить Турцию от угрозы сепаратизма (которую также поддерживают США — «заклятый союзник» Турции в Североатлантическом альянсе).

Второй момент — более сложен. Руководство Турции, которое последовательно проводило в отношении Сирии беженцев политику «старшего брата», не может просто взять и объявить, что три миллиона сирийских беженцев «подзадержались» на территории Турции, и им пора домой. Между тем в Турции многочисленных сирийских беженцев, некоторые из которых проживают в этом статусе с 2011 года вместе с семьями и детьми, уже откровенно не рады — их просто слишком много. «Зона безопасности», в представлении Эрдогана, должна стать «новым домом» для всех этих людей (и спрашивать их мнения турецкое руководство, по всей видимости, не собирается).

Между тем на данный момент «зона безопасности» в Рожаве не удовлетворяет и не может удовлетворить президента Турции — не только турецкие, но и американские аналитики отмечают, что действия курдов и США свелись к чисто косметическим перестановкам. Эрдоган подчеркнул, что по вопросу «зоны безопасности» позиции Вашингтона и Анкары расходились и расходятся «по каждому пункту».

В рамках навязанного США плана ширина «зоны безопасности» сократилась до 5 км, при этом турецкие войска входят на эту территорию только на время совместного патрулирования. Курды и американские войска продолжают осуществлять полный контроль над территорией северной Сирии — и уж точно не позволят обрушить на них лавину из трех миллионов беженцев (как планирует Эрдоган). Более того, на севере Сирии активно расширяются американские военные базы и взятые под контроль аэродромы — уже скоро оружие для SDF Пентагон сможет поставлять напрямую транспортными самолетами, приспособив для их посадки аэродром в Аш-Шаддади.

Однако если Соединенные Штаты не сделают за две недели с «зоной безопасности» нечто, что удовлетворит претензии Турции, или же каким-то образом заставят Эрдогана «придержать коней», на севере Сирии вполне могут развязать новую войну. Вряд ли американцы будут с оружием в руках защищать своих курдских союзников — скорее спрячутся на время наиболее активной боевой фазы на своих базах

План Эрдогана переселить сразу три миллиона сирийских беженцев на территорию Рожавы совершенно нереалистичен, даже при наилучшем для Турции сценария развития ситуации в «зоне безопасности», считает военный эксперт Борис Рожин. Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей, что заявления Эрдогана ориентированы в первую очередь на внутреннего потребителя.

Как отметил эксперт, беженцы из Сирии уже постепенно возвращаются — за несколько лет отношение к ним в Турции сильно переменилось: турки открыто заявляют, что «арабов в Стамбуле стало слишком много». Однако возвращение беженцев идет совсем не по плану Эрдогана.

«Кто-то из беженцев перебирается в Африн, кто-то — в район Азаза, Джераблуса, но это не снимает проблему беженцев принципиально, поскольку основная масса людей, которые бежали из Сирии, бежали из центральных районов страны, где шли активные боевые действия — это Алеппо, Хомс, Хама, — напомнил эксперт. Для того, чтобы их вернуть из Турции, надо решать проблему Идлиба, надо решать проблему восстановления гражданской инфраструктуры в полуразрушенных городах Сирии, и косметические меры, вроде попытки засунуть всех этих людей в 20-километровую зону безопасности, ничего не дадут. Люди понимают, что все такие предложения будут временным решением, которое ничего не меняет, — их просто выпихивают из лагерей по турецкую сторону границы в лагеря на сирийской стороне границы».

Вряд ли президент Турции не осознает, что «зона безопасности» не является и не может стать методом решения проблемы с сирийскими беженцами, которые «повисли» на турецком бюджете и используются в политической борьбе всеми партиями.

«Эрдоган демонстрирует, что решает проблему с беженцами, — и с одной стороны клянчит деньги у Европы на прием беженцев и обеспечение им хороших условий, а с другой стороны — ему надо показывать избирателям, что Анкара замечает проблему беженцев и пытается ее решать доступными методами: например, требуя от России прекратить операцию в Идлибе. С точки зрения турецкой пропаганды Идлиб затрудняет решение проблемы с беженцами в Турции», — отметил собеседник ФАН.

Пока что, считает Борис Рожин, нет ясности с тем, пойдет ли Турция на жесткие действия по «зоне безопасности» — вполне возможно, что Соединенные Штаты заставят турок отступиться. Со своей стороны России, отметил Рожин, выгодно всячески поддерживать разногласия между Турция и США, добиваясь, чтобы Анкара отказалась от поддержки вооруженных бандформирований в Идлибе ради решения проблемы с беженцами (в Идлиб и подконтрольные Дамаску регионы те отправятся с куда большей охотой, чем в бесприютные лагеря на севере Сирии, где им будут угрожать курды и «спящие ячейки» террористов).

«Пока турки ограничиваются совместными патрулями с американцами — наземными и под прикрытием вертолетов. В Анкаре считают, что этого мало, что американцы продолжают водить их за нос, поскольку курды из этой зоны не уходят, SDF сохраняют свое присутствие, разрушив часть укреплений. Это воспринимается как простая показуха со стороны американцев, и для Турции проблема не решена», — подытожил военный эксперт.

Стоит отметить, что минувший год обошелся Эрдогану очень дорого во внутренней политике, и наиболее негативным для него моментом стали всеобщие муниципальные выборы в Турции. Стало очевидно, что правящая партия «Справедливость и развитие» постепенно теряет свое влияние — в столице Анкаре и крупнейшем мегаполисе Стамбуле муниципальные выборы выиграла оппозиция. Чтобы сохранить полный контроль над происходящим, турецким властям пришлось пойти на экстренные меры, которые вызвали негативную реакцию в обществе. Таким образом, у Эрдогана есть все поводы попытаться использовать внешнюю политику для того, чтобы компенсировать промахи во внутренней.