Песков заявил, что ситуация с Устиновым развивается в русле закона

Москва, 19 сентября. Обращение российского режиссера Андрея Звягинцева к президенту РФ Владимиру Путину по ситуации с осужденным за нападение на омоновца на незаконном митинге в Москве актером Павлом Устиновым видели в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Кремле видели обращение. Президент не может вмешиваться в эту ситуацию. Ситуация развивается в русле закона и должна развиваться в русле закона», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что защита Устинова подала апелляцию на приговор осужденному, а также подключившийся к делу актера адвокат Анатолий Кучерена «выполняет определенные предусмотренные законом действия».

«Здесь нужно конкретно констатировать развитие ситуации в русле закона», — подчеркнул чиновник.

Отвечая на вопрос, почему общественность выбирает своим адресатом Кремль, Песков заявил, что этот вопрос нужно адресовать участникам пикетов.

«Еще раз напоминаем, что ни администрация президента, ни президент не комментируют и не будут комментировать решение суда. И не имеют права по закону и намерений, соответственно, вмешиваться в судебный процесс», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, актер Павел Устинов был признан виновным в применении насилия к сотруднику ОМОНа на незаконном митинге в центре Москвы 3 августа. Суд приговорил молодого человека к трем с половиной годам колонии.