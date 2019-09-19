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РКН потребовал от HyperComments удалить оскорбляющее флаг РФ изображение

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РКН потребовал от HyperComments удалить оскорбляющее флаг РФ изображение

Москва, 19 сентября. Роскомнадзор потребовал от разработчиков платформы комментирования HyperComments удалить оскорбительное изображение флага России, об этом сказано на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что на указанной платформе размещено изображение с нецензурным описанием флага РФ. Администрации сайта направили уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации.

«Платформа должна удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России», — говорится в сообщении ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в июне текущего года заявил, что закон об оскорблении госсимволов запрещает издеваться над символами власти: флагом, гербом, гимном страны, — а не критиковать руководство страны. Путин подчеркнул, что граждане РФ имеют право и должны обращать внимание на функционирование институтов власти. Кроме того, глава государства призвал тщательно контролировать исполнение закона и внимательно оценивать случаи неверной правоприменительной практики.

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