Париж находится под давлением Соединенных Штатов в связи с торговыми войнами и внешнеполитическими расхождениями; американский лидер Дональд Трамп толкает Францию в объятия России. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Сближение Парижа и Москвы

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил осторожное предположение, что в отношениях Парижа и Москвы начинается новый этап.

«Возможно, новая история (в отношениях Франции и России. — Прим. ФАН) начинается. Пока я осторожен. Но встреча, которая у нас была с (министром обороны) Флоранс Парли в Москве, полезна. Во-первых, мы решили укрепить связи между гражданскими обществами», — заявил Ле Дриан.

Кроме того, по его мнению, до конца текущего года должна состояться «большая экономическая встреча между двумя странами».

«Самое важно, что мы приняли решения, касающиеся двух вещей — относительно нашей безопасности и кризисов, например, таких? как на Ближнем Востоке. Мы решили в прозрачной манере определять наши проблемы в ядерной сфере, в области химии, киберсфере… Также мы договорились регулярно обмениваться мнениями по кризисным ситуациям», — добавил Ле Дриан.

9 сентября в Москве прошла встреча глав внешнеполитических ведомств и министерств обороны России и Франции.

На благо мира

По словам Владимира Соловейчика, перед нами глобальный экономический кризис, явная нестабильность на мировом энергетическом рынке, президент США Дональд Трамп ведет торговые войны по всем направлениям сразу (Китай, Иран, РФ, страны Евросоюза). В этих условиях французские власти весьма заинтересованы в российских рынках для сбыта своих товаров и в российских природных ресурсах для их экспорта из РФ во Францию.

«Находясь под давлением экономических интересов французских промышленников и банкиров, президент Французской Республики Эммануэль Макрон и контролируемое его сторонниками французское правительство пытаются наладить отношения с нашей страной. Начинать сразу с обсуждения экономических вопросов в этой ситуации означает напрячь французское общественное мнение, во многом антироссийски настроенное благодаря действиям либеральных СМИ и политиков. Те от привычного им антисоветизма и антикоммунизма плавно перешли к русофобии», — добавил Владимир Соловейчик.

Поэтому, уверен эксперт, диалог начат с вопросов обороны и безопасности, борьбы с терроризмом и с этим связанных проблем Ближнего Востока. Диалог сопровождается разговорами об «открытости» и «гражданском обществе». Он явно адресован сугубо французской аудитории.

«Но в любом случае, народам двух наших стран нечего делить. Исторический опыт совместной борьбы с нацизмом и его пособниками, память о визитах в Москву генерала Шарля де Голля. Его встречи с советскими руководителями (а ведь СССР в 1944 году первым официально принял как главу правительства де Голля, еще до того, как его окончательно стали считать своим партнером тогдашние руководители США Великобритании). Все это основа для сотрудничества в настоящем», — пояснил Владимир Соловейчик.

Политолог напомнил, что влияние и взаимопроникновение двух культур, двух литератур — русской и французской — велико и неоспоримо. Франция всегда вызывала интерес и любовь наших соотечественников своим вековыми традициями свободолюбия. Эта традиция, заложенная еще в «век Просвещения» Дени Дидро и Вольтером, получила свое продолжение в делах и книгах Ивана Тургенева, Ильи Эренбурга, Луи Арагона, Поля Элюара.

«Взаимодействие двух культур, двух литератур — залог того, что человеческий фактор в отношениях двух наших стран внесет свой вклад и в сотрудничество РФ и Франции в иных отраслях, от оборонной политики до внешнеэкономических связей. Поэтому стоит с оптимизмом оценить первые шаги в налаживании диалога двух стран, прерванном в свое время под давлением США, и надеяться на продвижение вперед, что будет на руку делу мира и прогресса», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился на предложение Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит «Большой семерки», который пройдет в 2020 году в США. В свою очередь российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал полезными любые контакты со странами «Большой семерки», а также не исключил возобновления формата G8.