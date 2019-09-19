Мигранты из Туниса выступили против возвращения из Италии на родину

Лампедуза, 19 сентября. Тунисцы, прибывшие на итальянский остров Лампедуза, устроили акцию протеста, на которой потребовали не допустить их репатриации. Об этом сообщили местные СМИ.

Только накануне в Лампедузу прибыли около 130 мигрантов, в четверг причалили еще несколько лодок. Как отмечают журналисты, на острове и в уже переполненном местном центре приема сложилась критическая ситуация, которая усугубляется протестом тунисских граждан.

В среду вечером группа прибывших на остров вышла к церкви с картонными табличками, согласно которым мигранты выступают против возвращения из Италии обратно на родину, где вот уже несколько лет наблюдается крайне нестабильная ситуация. Мирную сидячую забастовку контролировала местная полиция.

В целом за последние две недели около 600 жителей Северной Африки отправились в Лампедузу, они просят работу и «достойной жизни».

Напомним, в минувшее воскресенье в Тунисе завершился первый тур президентских выборов, явка составила примерно 35%. В случае необходимости, второй тур выборов президента Туниса пройдет 13 октября. Их решили провести в досрочном порядке из-за смерти главы государства Беджи Каид ас-Себси 25 июля текущего года.

Кризис в Тунисе начался после событий «арабской весны» в 2011 году. Революция привела к краху национальной экономики, росту безработицы и преступности. Африканское государство не раз атаковали террористы, в итоге был введен режим ЧС. В связи со множеством внутренних проблем граждане страны вынуждены мигрировать за рубеж.

В минувший вторник стало известно о крушении судна с выходцами из Туниса. Как сообщают СМИ, по меньшей мере два человека погибли, судьба еще 14 неизвестна.