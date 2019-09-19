Москва, 19 сентября. Российскую актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Врачам удалось вывести звезду сериала «Моя прекрасная няня» из критического состояния. Кроме того, им удалось значительно уменьшить отек мозга.

«Сейчас она находится с родными в палате терапевтического отделения. Пациентке продолжают оказывать необходимое лечение», — отмечается в сообщении.

Информация о том, что у Заворотнюк была диагностирована последняя стадия рака головного мозга, ранее появилась в некоторых СМИ. Однако официального подтверждения до сих пор нет. По последним данным, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сейчас актриса дышит самостоятельно. Заворотнюк проходит лечение в одном из самых современных частных медицинских центров российской столицы, где сумма лечения может достигать 20 тысяч евро.

По некоторым данным, Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии. Оказывается, медики пытались удалить злокачественную опухоль мозга и провели сложную операцию.

Ранее известная гадалка и ясновидящая Галина Янко назвала причину тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, проблемы со здоровьем у актрисы — это следствие порчи.