Талоны «просто спросить» появились в одной из поликлиник Калининграда

Калининград, 19 сентября. Талоны «просто спросить» появились в поликлинике городской больницы №3 в Калининграде. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ведомстве рассказали, что новая опция появилась в поликлинике две недели назад. Талон «просто спросить» можно получить в электронной очереди. С момента появления новой услугой воспользовались более 500 пациентов.

«После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора», — рассказали в Минздраве региона в комментарии РИА Новости.

Отмечается, что наиболее распространенные вопросы связаны с тем, как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к определенному специалисту, где можно сделать прививку и как узнать время приема того или иного врача. В ведомстве добавили, что опция «просто спросить» есть и в других регионах страны.

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам о вакцинации против гриппа. Ведомство опубликовало рекомендации для родителей, как уберечь детей от заболевания осенью. Отмечается, что проходить вакцинацию следует в соответствии с графиком Национального календаря профилактических прививок. Оптимальное время для вакцинации — начало осени.