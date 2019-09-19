Госдума назначила аудиторов Счетной палаты

Госдума приняла пакет постановлений о назначении аудиторов Счетной палаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации», ее председатель и шесть аудиторов назначаются нижней палатой парламента, а заместитель председателя и еще шесть аудиторов — верхней сроком на шесть лет.

В соответствии с принятыми решениями должности получили: по предложению фракции «Единой России» — Валерий Богомолов, фракции «Справедливой России» — Андрей Перчян, фракции ЛДПР — Данил Шилков, фракции КПРФ — Сергей Штогрин.

«Каждая фракция имела возможность внести предложения на должность аудитора. Все фракции Государственной думы воспользовались своим правом. Совет ГД рассмотрел предложение фракции и сформировал предложения. Они были направлены президенту Российской Федерации», — напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Особое внимание он обратил на тот факт, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента те кандидатуры, которые были предложены.

«Коллеги, еще раз хочу подчеркнуть. Были разные ситуации, когда вносились одни кандидатуры, а дальше начинались консультации. Такое тоже возможно в рамках процедуры. Но фракции скрупулезно отнеслись к этому вопросу, ответственно, исходя из тех требований, которые предъявляются к должности аудитора Счетной палаты, а это в первую очередь профессионализм, ответственность, порядочность», — отметил Володин.

Представляя кандидатуры в ходе заседания, полномочный представитель президента России в Госдуме Гарри Минх напомнил, что трое из четверых кандидатов и в настоящее время являются аудиторами Счетной палаты и не нуждаются в дополнительной рекомендации.

«Условно говоря, новобранец Шилков Данил Евгеньевич — это наш коллега, депутат Государственной думы на сегодняшний день. Он рекомендован фракцией ЛДПР на эту ответственную должность, и вы его тоже хорошо знаете», — добавил Минх.

Это достойные, профессиональные люди, подытожил он.