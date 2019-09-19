Премьер Судана обсудил с президентом Египта ситуацию в стране и двустороннее сотрудничество

Каир, 19 сентября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук в четверг посетил Каир, где встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и премьер-министром Мустафой Мадбули.

Стороны обсудили вопрос установления прочного мира в Судане, восстановления экономики, а также взаимодействия между странами. Хамдук выразил надежду на то, что опыт Египта в области экономических реформ позволит его родной стране преодолеть кризис.

Он также отметил ведущую роль Каира в политическом урегулировании. Именно благодаря египетским партнерам, которые председательствуют в Африканском союзе, было принято решение отменить приостановку членства Судана в этой организации.

Хамдук пригласил Мадбули посетить Судан для дальнейшего обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Президент Египта во время встречи поздравил суданского премьера с его назначением и выразил надежду на успешную реализацию совместных проектов. В первую очередь речь идет о развитии энергетической системы Судана и сети железных дорог.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

17 июля Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.