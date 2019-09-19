Директор ФБК Иван Жданов задержан в Москве

Москва, 19 сентября. Директор так называемого ФБК блогера Алексея Навального Иван Жданов задержан в Москве.

В середине августа ряд СМИ сообщил, что Жданов якобы срочно покинул Россию. Появлялись версии о том, что целью его поездки стало получение новых инструкций от своих западных кураторов. До этого он отбывал административный арест за организацию массовых беспорядков. 11 августа суд вынес решение по еще одному делу и приговорил Жданова еще к 10 суткам административного ареста. Но у подельника одиозного блогера Навального появилась возможность выйти на свободу на несколько часов и он тут же смылся из страны. При этом он ожидаемо не стал раскрывать, куда именно решил сбежать, чтобы не выдать спонсоров.

Напомним, что несогласованные митинги прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Организаторами незаконных митингов выступили подопечные блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Поводом для незаконной акции стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за огромного количества фальшивых подписей. Так, юриста «ФБК» Соболь уличили в подделке 14% подписей, в том числе за нее подписались давно умершие люди.