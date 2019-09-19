Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Триада»

Москва, 19 сентября. Российская актриса Дарья Мороз, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Триада», рассказала, как снимали постельные сцены.

В эксклюзивном интервью GQ она призналась, что в сериале будет очень много постельных сцен. По словам Мороз, четкого сценария для таких сцен не было, поэтому необходимо было много импровизировать. Главную задачу, которую ставили перед актерами, заключалась в том, чтобы сцены были максимально реалистичными.

Дарья Мороз заметила, что подобные съемки являются одними из самых сложных. По ее словам, важно, чтобы между партнерами было доверие.

Ранее сообщалось, что 35-летная Дарья Мороз произвела фурор, появившись на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в довольно откровенном наряде. Заслуженная артистка РФ прибыла на открытие культурного форума вместе со своим отцом — режиссером Юрием Морозом, и ее проход по красной дорожке был одним из самых ярких.

Широкую популярность Дарья Мороз получила благодаря роли в сериале «Содержанки», который снял ее бывший супруг Константин Богомолов. Он 13 сентября поженился на телеведущей Ксении Собчак. Свадьба стала поводом для широких дискуссий в СМИ. В ЗАГС молодожены прибыли на катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас», а уже в храм они отправились на карете.

На свадебном торжестве Собчак исполнила эротический танец. На видео она стоит в окружении молодых людей в черных плащах, после чего танцоры скидывают их и с себя, и с телеведущей, которая остается в корсете и чулках.