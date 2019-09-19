Военный эксперт рассказал, как Шойгу заставил Пентагон признать превосходство РФ над НАТО

Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы. Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, какие действия министра обороны РФ Сергея Шойгу этому способствовали.

«РФ является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией утрачено», — заявил американский генерал по итогам заседания военного комитета Североатлантического альянса, прошедшего в Словении.

По словам Данфорда, министры обороны стран НАТО осознали эти перемены в балансе сил, а потому военный комитет альянса утвердил в мае новую военную стратегию с учетом изменившихся обстоятельств.

Комментируя Федеральному агентству новостей слова американского генерала, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заметил, что полноценное финансирование оборонно-промышленного комплекса России стало важным фактором для уверенности нашей страны.

«В нынешних геополитических условиях фактор военной силы — зачастую определяющий. Тот, кто может себя защитить, проводит независимую политику. А кто не может, к тому прилетают крылатые ракеты Tomahawk, и страна ставится на колени», — объяснил Коротченко.

По словам военного эксперта, вернув себе статус великой военной державы, Российская Федерация действует очень осторожно, не идя на провокацию у американцев и не втягиваясь в гонку вооружений, с помощью которой они мечтают разорить нашу страну.

«А почему НАТО потеряла военное преимущество перед Россией? Потому что Россия объективно оценивает реальность, понимает механизмы, используемые Западом для достижения его целей, как обычных, так и в гибридной войне.

И немаловажным фактором, конечно, является роль нынешнего министра обороны Сергея Шойгу, благодаря которому за короткий срок российская армия вошла в число лучших в мире, успешно провела военную операцию в Сирии, демонстрирует масштабные учения. Новое качество армии и флота России обеспечивают нашей стране высокий статус в современном мире и признание оппонентов и вероятных противников в том, что мы более успешны, чем они», — подчеркнул Игорь Коротченко.