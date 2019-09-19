Трех братьев-маугли обнаружили в заросшей грязью квартире в Татарстане

Казань, 19 сентября. Трех братьев-маугли обнаружили в грязной квартире в Набережных Челнах. Дети жили в ужасных условиях, не посещали ни детский сад, ни школу и не умеют даже разговаривать.

Старшему мальчику 12 лет, среднему 8, а младшему 4 года. Их 32-летняя мать-одиночка работает уборщицей, а своими сыновьями и домом не занималась совсем. Малышей никто не научил самым элементарным правилам гигиены, они никогда не выходили на улицу и все время находились в заросшей грязью квартире, пишет издание «Челнинские известия». Из-за того, что матери было абсолютно наплевать на них у них выявили умственную отсталость и различные заболевания.



Детей смогли спасти в результате рейдовой проверки, которую проводили инспектора ИДН. Уточняется, что у всех мальчиков разные фамилии. В отношении нерадивой матери возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сейчас детей забрали у матери и поместили в специализированное учреждение, где они проходят лечение.

В отношении их матери возбудили дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Газета.ру» сообщала о страшном инциденте в Москве, где в квартире нашли трехлетнего мальчика и трупы двух женщин. Одна из погибших была матерью малыша. Установлено, что женщины погибли от передозировки сильнодействующими веществами.