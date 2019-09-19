Крымский астроном рассказал, как открыл первую межзвездную комету

Российский астроном Геннадий Борисов собрал собственный телескоп GENON Max и с его помощью открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось побывать в обсерватории, где были сделаны первые снимки объекта и поговорить с их автором.

Уникальная межзвездная комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта крымским астроном-любителем, сотрудником астрономического научного центра, инженером ГАИШ МГУ Геннадием Борисовым 30 августа 2019 года. Она стала первой в истории наблюдений кометой, прилетевшей из другой звездной системы.

«Сейчас я наблюдаю на новом телескопе, он уже полгода как работает. Собирал я его два с половиной, почти три, года. До этого наблюдал на двух своих небольших инструментах, которые называются GENON Max от слова «Ген (Геннадий)». На них я открыл семь комет, но темп замедлился, и я думал, как бы мне что-то изменить, чтобы открыть свою следующую комету. И вот новый инструмент показал очень хорошие характеристики, хорошее качество изображения. Полгода я наблюдал, но вот по рассветной области я впервые навелся в августе, и мне удалось обнаружить подозрительный объект. Я его снял, измерил и, так как у меня были сомнения, что это за объект, отправил снимки в Центр малых планет в Америку», — рассказывает Борисов про свой исторический снимок.

После получения и проверки первичных данных от россиянина, специалисты американского астрономического центра выложили данные на международную страницу подтверждения, после чего к изучению объекта подключились другие обсерватории.

«Данные начали добавляться, и уже вскоре над изучением кометы работало от 20 до 30 обсерваторий. Тогда же Центр изучения малых планет был вынужден издать циркуляр, в котором комету назвали моим именем и сообщили, что она уникальна, что она летит по гиперболической орбите и является межзвездным объектом. Особенность этой кометы не в том, что это восьмое тело, открытое мной, а том, что она межзвездная. Таких объектов еще никогда не было в истории человечества», — продолжает астроном.

Тут важно заметить, что C/2019 Q4 — это именно первая комета, прибывшая в Солнечную систему из глубин дальнего космоса. В 2017 с Земли был обнаружен первый астероид сигарообразной формы 1I/Оумуамуа. Он представлял собой очень вытянутый астероид, который не демонстрировал никаких признаков выброса газа с поверхности.

«Да, два года назад был открыт межзвездный астероид, но это объект другого класса, плюс он был маленьким, пролетел быстро, и открыли его, когда он уже удалялся. А здесь есть все условия для того, чтобы изучить комету. Она будет приближаться еще три месяца, соответственно будут улучшаться условия ее видимости. На нее наведутся большие телескопы, измерят параметры, спектр, поляриметры, фотометрию, проведут всесторонние исследования. Даже космическому телескопу «Хаббл» планируют программу наблюдения этого объекта после 10 октября», — говорит Геннадий Борисов.

Собеседник ФАН считает уникальной траекторию полета кометы, которая, пролетев колоссальные расстояние в несколько сотен, а может даже и тысяч световых лет, проходит именно через Солнечную систему, причем достаточно близко к звезде (расстояние около 300 миллионов километров). Наблюдения за кометой будут продолжаться по мере ее приближения к Солнцу и удаления от него.

«Кометы вообще интересы, потому что они содержат в себе большое количество органических молекул. А это будет полезно для решения проблемы возникновения жизни. Мы же пока не знаем где и как возникла жизнь. А так как последняя комета является межзвездным объектом, то очень интересно узнать у нас такие же вещества, как и в других звездных системах, — похожи наши кометы или нет. Может быть, C/2019 Q4 несет богатый диапазон длинных молекул и фактически является разносчиком жизни во Вселенной. Поэтому когда мы изучим объект, то можно будет говорить о том, однородная ли Вселенная, одинаковые ли процессы формирования планет в других звездных системах или сильно отличаются», — рассуждает Борисов.

Астроном также подчеркнул, что изучение открытой им кометы позволит в какой-то мере понять принцип формирования звездных систем и планет. Кроме того, она может подсказать, из какой системы вылетела, и какие процессы заставили ее оторваться от притяжения родной звезды.

«Может быть, она получила дополнительный импульс от каких-то больших, тяжелых планет своей системы, а может произошел какой-то катаклизм и выбросил ее за пределы системы. Вот будем изучать. Тем более она летела много лет, может быть даже миллионы лет в межзвездном пространстве, облучалась космическими лучами, которых в Солнечной системе нет. Очень интересно узнать ее свойства и характеристики», — говорит эксперт.

Скорость открытой Борисовым кометы составляет приблизительно 30 километров в секунду или 108000 километров в час, что как раз и позволяет космическому телу пройти Солнечную систему насквозь и улететь в межзвездное пространство.

К слову, Геннадий Борисов занимается астрономией на протяжении последних 40 лет. Впервые он заинтересовался изучением космического пространства, будучи учеником седьмого класса, с этого момента он и начал собирать свои первые телескопы.

«Даже не помню, как меня этим заразили, по-моему, какие-то ребята что-то такое делали, и видимо это оказалось близким для меня. Сначала я собирал простые телескопы, потом все сложнее и сложнее. Сама методика изготовления не является секретом и практически все любители астрономии во всем мире сами их собирают. Где-то оптику делают, где-то собирают механику, сами пилят, крутят, сверлят. Другое дело, что я много этим занимался, и у меня они хорошо получаются. Комплектующие какие-то, компьютеры покупаются, оптика делается на предприятии по моим расчетам, механику я сам создавал, какие-то детали вытачивал, какие-то заказывал. Потом отдавал в покраску. Ну и, естественно, все по моим расчетам, чтобы знать, что телескоп получится хорошим. Это и сыграло решающую роль», — заключил Борисов.

Необходимо отметить, что в ближайшее время, по словам Борисова, международный астрономический союз изменит название кометы C/2019 Q4 (Borisov) в связи с ее уникальным межзвездным происхождением.