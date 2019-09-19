Москва, 19 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позицию Украины по так называемой «формуле Штайнмайера», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ранее все согласились с «формулой Штайнмайера» и каких-либо дополнительных условий не выдвигалось, то есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию», — отметил он.

Песков подчеркнул, что подобные шаги со стороны Киева замедляют мирный процесс, однако работа по урегулированию конфликта в Донбассе, тем не менее, должна продолжаться. Кроме того, по словам официального представителя Кремля, переговоры в нормандском формате должны быть результативными, а для этого нужно провести ревизию и подтвердить принятые ранее договоренности.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что он согласен на реализацию «формулы Штайнмайера». Тем не менее, украинские представители в Контактной группе в Минске отказались подписывать документ. Полпред РФ на переговорах Борис Грызлов открыто обвинил Киев в срыве утверждения «формулы Штайнмайера».

Речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Формула предполагает следующие шаги. Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.