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Путин посетит форум оружейников России

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Путин посетит форум оружейников России

Москва, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин посетит заседание второго форума оружейников России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Песков напомнил, что президент традиционно уделяет большое внимание вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. В Ижевске же он проведет заседание военно-промышленной комиссии. Мероприятие будет закрытым, но после президент сделает несколько заявлений и подпишет ряд документов, также связанных с ОПК.  

Сегодня же президент прилетит в Оренбург, где переночует и завтра будет будет присутствовать при активной фазе командно-штабных учений «Центр-2019». В гостях у президента России также будет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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