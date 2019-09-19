Путин посетит форум оружейников России

Москва, 19 сентября. Президент РФ Владимир Путин посетит заседание второго форума оружейников России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что президент традиционно уделяет большое внимание вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. В Ижевске же он проведет заседание военно-промышленной комиссии. Мероприятие будет закрытым, но после президент сделает несколько заявлений и подпишет ряд документов, также связанных с ОПК.

Сегодня же президент прилетит в Оренбург, где переночует и завтра будет будет присутствовать при активной фазе командно-штабных учений «Центр-2019». В гостях у президента России также будет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.