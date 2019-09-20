«Ревизоры» ОНФ просят Мединского спасти музей-заповедник Монрепо

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» оценили ход реконструкции музея-заповедника «Парк Монрепо» на берегу Защитной бухты Выборгского залива. В марте 2012 года власти Ленинградской области подписали соглашение о восстановлении исторического облика парка с Международным банком реконструкции и развития. За это время стоимость работ выросла более чем в два раза с 728,8 миллиона до 2,2 миллиарда рублей. В специальном рейде в рамках инициативы «Город N» приняла участие съемочная группа Федерального агентства новостей.

Входные усадебные ворота в строительных лесах, на каждом шагу предупредительные знаки. В таком виде уже второй год встречает посетителей жемчужина северной части Выборга. Строители создают здесь новые музейные экспозиции, благоустраивают въездную зону, заменяют инженерные сети и электричество, реставрируют объекты культурного наследия.

В марте 2012 года власти Ленинградской области подписали соглашение о восстановлении исторического облика парка с Международным банком реконструкции и развития. За это время стоимость работ выросла более чем в два раза с 728,8 миллиона до 2,2 миллиарда рублей.

Все это нужно было сделать еще в сентябре, но сроки ремонта на информационном стенде заклеены. Их пришлось перенести на год: контракт на проведение историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия был заключен только в 2018 году.

«Реставрацию, тем более на такой огромной площади, невозможно провести за год», — заявил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

От основного дома, в котором жили владельцы парка, наставник Павла I, президент Санкт-Петербургской академии наук, Людвиг Генрих Николаи, почти ничего не осталось. Эти колонны — новодел. По словам сотрудников музея-заповедника, здание усадьбы повредил грибок, и его пришлось полностью разобрать.

«Создан ангар, в котором эти досочки отбирают. Специалисты их проверяют, обрабатывают, — рассказала корреспонденту ФАН экскурсовод Наталья Тихомирова. — После специальной обработки то, что можно будет вернуть, вернут. Что нет — значит, будут менять на новое».

В следующем году легендарному парку исполнится 260 лет. Строители рискуют не успеть восстановить к юбилею его исторический облик, считают активисты ОНФ.

«Работы должны быть завершены в следующем году. Скоро зима, осталось мало времени, и рабочие могут поспешить. А любая спешка чревата тем, что объекты будут потеряны и что-то может заменяться», — говорит Валерий Алексеев.

В рамках инициативы «Город N» общественники изучили парк вдоль и поперек. Вместо приятных эмоций прогулка по живописным местам принесла разочарование.

Так, Храм бога морей Нептуна меценаты подарили парку в 2017 году. Сегодня на нем красуются щели толщиной в два сантиметра. Одну из них посетители уже превратили в «потайную мусорку». Между досок общественники обнаружили полиэтиленовый пакет с окурками.

«Это преступление, когда подарок находится в таком состоянии», — ошарашен увиденным Валерий Алексеев.

Вместо аккуратных дорожек — бетонные плиты. Смешанные чувства вызывают потертые скамейки и ржавые мосты. Скальный пейзаж на берегу Защитной бухты Выборгского залива омрачают торчащие куски арматуры и георешетки.

«Объект стоит того, чтобы его посетить, но эти недоработки портят впечатление, создают ощущение незаконченности, незавершенности, брошенности, — возмущается руководитель проекта ОНФ «За честные закупки». — Показывать такое туристам даже стыдно».

Еще два года запустения, и парку потребуется тотальная реконструкция, предупреждают общественники. Активисты ОНФ написали обращение к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой спасти музей-заповедник.

«Сюда нужно выезжать вместе с представителями министерства культуры, — заявил Валерий Алексеев. — Возможно, нужно увеличить сроки, сейчас уже понять, что не надо спешить, может быть увеличить финансирование, потому что это очень перспективный объект с точки зрения туризма».

Напомним: активисты проекта ОНФ «За честные закупки» изучают бюджетные расходы в малых городах России в рамках инициативы «Город N», запущенной в честь 210-летия со дня рождения писателя Николая Гоголя. Выборг стал четвертым объектом мониторинга. До этого общественники проинспектировали Шебекино, Соликамск и Бердск.