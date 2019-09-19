Трех человек задержали в Нижневартовске по подозрению в связях с ИГ

Ханты-Мансийск, 19 сентября. Правоохранители задержали трех человек в Нижневартовске по подозрению в связях с членам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1, сообщили СМИ.

Над операцией работали центр по противодействию экстремизму УМВД и ФСБ РФ, сообщил РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в Югре.

По информации агентства, ранее правоохранители задержали одного подозреваемого, в среду — двух. Их взяли в Нижневартовске. Как отметил телеканала «Мегаполис», при себе у злоумышленников были оружие и запрещенная литература.

В данный момент решает вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в связях с ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.