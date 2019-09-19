ФАН стали известны детали скандала с желавшим отправиться в рейс пьяным пилотом Azur Air

Тюмень, 19 сентября. Источник Федерального агентства новостей в Росавиации расставил все точки над «i» в ситуации с пьяным пилотом, который намеревался отправиться в полет.

У летчика Александра Слободчикова действительно был выходной, и рейс у него был запланирован только на следующий день в другом городе. Но авиакомпания Azur Air внесла коррективы, поэтому все планы пилота были разрушены.

«Сотрудник авиакомпании находился в Тюмени и выпивал во время законного выходного. На следующий день он планировал вылететь в Сургут для совершения очередного рейса, однако время вылета сдвинулось на более ранний срок. В связи с этим пилот решил экстренно отправиться в Сургут пассажиром», — сообщил источник.

Проблемы Александра продолжились во время сдачи багажа — его попросту не приняли из-за габаритов. Мужчина устроил скандал, после чего сотрудники полиции его задержали и составили административный протокол о мелком хулиганстве. Из отдела он и совершил звонок диспетчеру авиакомпании, о котором Федеральное агентство новостей писало ранее.

«В любом случае за такое короткое время мужчина вряд ли смог бы протрезветь, то есть он все равно намеревался лететь в рейс в таком виде», — продолжает источник.

Сейчас проводится внутреннее расследование инцидента, но на данный момент пилот от работы не отстранен.