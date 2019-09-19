Москва, 19 сентября. Американский генерал Джозеф Данфорд, заявляя о подорванном превосходстве Североатлантического альянса над Россией, лукавит, поскольку силы и средства Москвы и блока несопоставимы. Об этом сообщил журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Российский сенатор Клинцевич назвал однозначным лукавством заявление американского генерала.

«Если говорить о сопоставлении сил и средств, то возможности нашей страны и НАТО несопоставимы», — подчеркнул Клинцевич.

По его словам, у российской стороны нет ни ресурсов, ни сил, ни денежных средств устанавливать контроль над другими территориями, сообщает РИА Новости.

При этом сенатор указал, что единственное, в чем можно согласиться с Данфордом, — это то, что Россия с точки зрения технических характеристик своих вооружений уравняла свои возможности с военным блоком и обеспечила безопасность страны.

Он напомнил, что в течение последних десяти лет в российской армии произошли колоссальные изменения с точки зрения ее модернизации.

Председатель объединенного комитета руководителей штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что превосходство военного блока над Россией в последние годы подорвано. Он указал на то, что альянс в мае текущего года скорректировал свою стратегию, так как паритет сил изменился. По его словам, в НАТО предпринимают необходимые шаги по модернизации сил и средств.

Корреспонденты Newsweek полагают, что после распада СССР Вашингтон «неоспоримо доминировал» на мировой арене, но этот период подходит к концу. Редакция журнала особо подчеркнула, что действия России в Сирийской Арабской Республике продемонстрировали готовность защищать свои стратегические интересы, сообщает RT.