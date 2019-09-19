Юрист прокомментировал идею Минюста не тревожить должника в течение месяца

Минюст разработал нормативный правой акт, согласно которому взыскатель сможет обратиться в суд, только если должник не закроет долг в течение месяца. В ведомстве считают, что это снизит нагрузку на Федеральную службу судебных приставов.

Юрист Ян Чеботарев в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей высказал профессиональное мнение относительно инициативы Минюста. По его словам, существенно на рынок кредитных продуктов она никак не повлияет.

«На самом деле, на рынке кредитования это никак не отразится. Подобного рода новеллы, предлагаемые Минюстом далеко не новы. В арбитражно-процессуальном кодексе Российской Федерации уже давно предусмотрена норма, что до принудительного взыскания долга необходимо обращаться к должнику с претензией со сроком ответа не менее 30 дней», — рассуждает эксперт.

Он предположил, что если законодательная инициатива будет принята, это, возможно, позволит облегчить работу судебных инстанций.

«Я полагаю, что в данном случае предполагается единообразно применять нормы как в отношении юридических лиц, так и в отношении физических лиц. Чтобы разгрузить наши суды от лишних действий, которые можно совершить и до обращения в суд», — продолжает специалист.

Резюмируя, собеседник ФАН отметил, что судебные тяжбы сами по себе непросты и занимают длительное время.

«Какая-то вероятность, что должник задумается, получив письменную претензию, существует. Временный лаг, который сейчас существует до обращения в суд, мне он не представляется каким-то принципиальным. Судебные процессы сами по себе достаточно длительны. И само по себе решение суда, будучи вынесенным и оглашенным, вступает в силу ровно в течение месяца. То есть лежит и ждет, будет ли подана какая-то жалоба. Поэтому я не предвижу каких-то проблем ни на рынке кредитования, ни на каких-то других рынках», — подытожил Ян Чеботарев.

Добавим, согласно новому закону реестр ФССП будет расширен за счет включения в него любых организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Речь, в частности, идет о банках, МФО, кредитных потребительских кооперативах, ломбардах, операторах связи, управляющих компаниях ЖКХ.