ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей

Москва, 19 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала корпорацию Google на 100 тысяч рублей за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, у которой нет лицензии на соответствующую деятельность. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ранее комиссия ФАС признала рекламу «заработка на инвестициях» компании Ali Trade противоречащей требованиям закона о рекламе, так как фирмы нет в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов.

«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тысяч рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — говорится в сообщении ФАС.

Летом Google оштрафовали на 100 тысяч рублей за распространение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломных работ. Тогда комиссия ведомства установила, что при введении в поисковой строке «дипломная работа заказать» Google выдавал материалы, в том числе объявления с пометкой «реклама». По итогам рассмотрения контекстной рекламы комиссия приняла решение о наличии в ней нарушения требования закона о рекламе.

Отметим, что поисковая система Google регулярно нарушает российские законы. Одним из последних грубых нарушений американской корпорации стало распространение политической рекламы в единый день голосования в РФ. Члена Совета Федерации РФ Владимир Джабаров считает, что западные интернет-ресурсы, в том числе Google, периодически «науськивают людей против власти».