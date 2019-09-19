Кокорин прошел медицинское обследование в «Зените»

Санкт-Петербург, 19 сентября. По информации Федерального агентства новостей, в четверг нападающий «Зенита» Александр Кокорин прошел медицинское обследование в одной из петербургских клиник.

По словам источника, 28-летний футболист прошел углубленное обследование группой специалистов, которые вынесут заключение о его текущем состоянии здоровья. На основании данных врачей тренерский штаб «Зенита» составит футболист тренировочную программу, по которой Кокорин будет заниматься. Отмечается, что футболист вернется в расположение клуба до конца недели.

Напомним, ранее стало известно, что Кокорин подписал контракт с «Зенитом». Срок соглашения — до конца текущего сезона с опцией продления еще на 2 года. Зарплата форварда по новому контракту значительно сокращена и составит 800 тысяч евро в год, однако по соглашению предусмотрена серьезная бонусная часть за успешное выступление. Известно также, что в случае активации опции продления контракта, условия будут повышены.

Александр Кокорин вместе со своим братом Кириллом и другом Павлом Мамаевом были выпущены на условиях УДО 17 сентября из колонии в Белгородской области.

Напомним, Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбужден по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных.