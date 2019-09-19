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Российские власти обязали СМИ выплачивать компенсации пострадавшим спецкорам

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Российские власти обязали СМИ выплачивать компенсации пострадавшим спецкорам

Москва, 19 сентября. Правительство РФ обязало СМИ выплачивать компенсации своим корреспондентам, которые пострадали во время выполнения редакционного задания. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в четверг появился на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом «О средствах массовой информации» он устанавливает правила единовременной компенсации пострадавшим журналистам.

«Утвердить прилагаемые правила выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях», — говорится в постановлении.

Напомним, что в июле прошлого года три российских журналиста Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко прибыли в Центральноафриканскую республику для съемок документального фильма по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского. Спустя три дня репортеры были найдены мертвыми на дороге в 23 км от города Сибю.

Следствие обратило внимание на то, что ЦУР не предоставил журналистам охрану и проводника, хотя ЦАР считается одной из самых опасных стран мира, где орудуют боевики. Кроме того,  телевизионщики прибыли в африканскую республику по туристическим визам, введя местные власти в заблуждение. У них не было разрешения на ввоз специальной аппаратуры и проведение съемок, а чтобы проехать блокпост в городе Сибю, они воспользовались поддельными пропусками волонтеров ООН. При этом посольство России в ЦАР не знало о приезде журналистов.

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Источник: Портал правовой информации
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