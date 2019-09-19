После призыва «развалить Россию» украинскому послу в Сербии посоветовали полечиться

Предложение украинского посла в Сербии Александра Александровича «развалить Россию» говорит о его «проблемах со здоровьем», которые необходимо лечить, считает генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

По мнению посла Украины в Сербии, «распад России» должен стать стратегической политикой для международного сообщества. Дипломат назвал своё предложение единственно эффективным долгосрочным решением. Он отметил, что при таком развитии событий подавляющее большинство государств останется в выигрыше.

«Дезинтеграция России должна стать стратегической политикой международного сообщества. <…> Наши действия должны стать наступательными и иметь сознательную конечную цель — распад Российской Федерации», — написал Александрович.

Кроме того, посол предлагает изолировать Россию с помощью введения целенаправленных экономических санкций, обвала цен на нефть, запрета на продажу высоких технологий. Александрович уверен, что его предложение по изоляции России «путём её контролируемого развала» должно получить негласную поддержку ключевых глобальных игроков — США, Китая и стран Евросоюза.

Политолог Алексей Мухин отреагировал на это выступление Александровича предложением «запретить ему въезд на территорию Российской Федерации навечно».

«Это прямая и непосредственная угроза российскому суверенитету. У него осеннее обострение со всеми вытекающими последствиями. Этому товарищу нужно медицинское освидетельствование и лечение. А пока что просто запретить въезд в Россию и забыть о нем», — заявил Мухин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не нападает на Россию. По его мнению, за пять лет заявлений о России как о главном враге украинские политики ни разу не пробовали напасть на соседнюю страну. Турчинов признался, что в Киеве боятся России, так как она имеет «второй в мире ядерный потенциал».

В адекватности Турчинова усомнился член Совета Федерации Владимир Джабаров. Слова экс-секретаря СНБО следует воспринимать как очередную провокацию, которыми украинский политик хорошо известен, отметил Джабаров.

В Киеве, комментируя заявление Турчинова, напомнили, что он является одним из наиболее активных представителей так называемой «партии войны», который раздувал пожар конфликта в Донбассе. Именно он в свое время дал приказ атаковать Донецк и Луганск, он же распорядился применить против этих городов авиацию.