Глава МИД Германии подтвердил подготовку к конференции по Ливии

Берлин, 19 сентября. Германия организует конференцию по вопросам возобновления эмбарго на поставки вооружения в Ливию. Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хейко Маас.

По его словам, конференция, поддерживаемая ООН, будет организована с целью остановить торговлю оружием в этой африканской стране.

Ранее стало известно, что власти Германии продлили на полгода эмбарго на поставку вооружений в Саудовскую Аравию. Запрет был введен в октябре минувшего года. Ангела Меркель тогда заявила о том, что ФРГ прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию, пока не будет ракрыто убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, кризис в Ливии разразился в 2011 году, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В стране установилось двоевластие. На востоке правит избранный народом парламент, а на западе — сформированное ООН Правительство национального согласия.

В начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник тогда заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».