Украина демонстрирует откровенное нежелание выполнять минские соглашения, при этом требуя от республик Донбасса «идти на жертвы». Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Идти на жертвы

Украине нужно пойти на жертвы, если она хочет решить конфликт на территории Донбасса. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Он выразил мнение, что украинскому руководству необходимо идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также «должна чем-то пожертвовать». Он подчеркнул, что в вопросе мира нужен компромисс.

«Военного решения этого конфликта нет. Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь», — считает депутат.

Гетманцев, помимо всего прочего, раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом. По его мнению, это якобы может привести к развалу Украины.

«Вещи, которые касаются нашего суверенитета, мы не готовы обсуждать. Мы также не готовы рассматривать изменения в конституцию Украины про особый статус Донбасса. Это является прямой федерализацией Украины, что в итоге приведет к ее фактическому распаду», — заключил политик.

«Крестик снимите, или трусы наденьте»

Комментируя заявление Гетманцева, Родионов задался вопросом, о каких жертвах он говорит? И на какие жертвы, по его мнению, должны в ответ пойти республики?

«Ему не кажется, что республики итак пошли на жертвы. Учитывая, что им пришлось подписать минские соглашения, непопулярные среди населения Донбасса, который не готов объединяться с Украиной ни в федерацию, ни в конфедерацию, а после пяти лет войны и вовсе предпочел бы отгородиться от нее трехметровым забором с колючей проволокой под напряжением и рвом с крокодилами? То, что республики до сих пор придерживаются этих соглашений (в отличие, кстати, от украинской стороны), несмотря на критику, это не жертвы? Чего вы еще хотите?» — пояснил Дмитрий Родионов.

Как отметил эксперт, другого способа сохранить Донбасс, кроме выполнения минских соглашений, у Украины нет, и не будет. Тем не менее Гетманцев прямо говорит о том, что минские соглашения Киев выполнять не собирается. По его словам, в список допустимых «жертв» не должны входить такие вопросы, как изменения конституции и особый статус Донбасса.

«Но эти вопросы касаются, прежде всего, минских соглашений, подписанных Украиной. Они там напрямую прописаны, так что или крестик снимите, или трусы наденьте — или молча выполняйте соглашения, или честно заявите, что выполнять их не намерены. Владимир Зеленский на своем посту делает то, что привык делать на сцене — валяет дурака. Его задача тянуть время, пока у населения Украины есть эйфория от краха режима Петра Порошенко, и на Западе ему доверяют. И озвучиваемая его командой цифра в полгода — срок, за который они планируют урегулировать конфликт, она не с потолка взята — это тот срок, в течение которого ему все еще будут верить и считать, что он чем-то лучше Порошенко», — добавил Дмитрий Родионов.

По мнению политолога, Зеленский ничем не лучше Порошенко, тот тоже тянул время и пытался переложить вину за нереализацию «Минска» на Россию. Вот и сегодня они обвиняют Россию в срыве встречи «нормандской четверки».

«Что ж, надеюсь, что если кто-то как в российском руководстве, так и в Европе еще питал иллюзии относительно того, что Зеленский сможет совершить какой-то прорыв, они рассеются. И на это в реальности потребуется гораздо меньше, чем полгода», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал о существовании «формулы Зеленского» по прекращению гражданского конфликта на территории Донбасса. Одна из главных составляющих данной формулы — переход к радикальным мерам, если проблема с ситуацией на юго-востоке не будет решена в самое ближайшее время.

С 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Причиной ее возникновения стал государственный переворот в Киеве. Жители Донбасса отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате появились ДНР и ЛНР.