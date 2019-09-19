Ученые назвали болезни, способные убить до 80 млн людей за полтора дня

Москва, 19 сентября. Ученые Совета по мониторингу глобальной готовности (GPMB) назвали болезни, которые в случае распространения способны убить до 80 млн человек за полтора дня.

В опубликованном учеными докладе «Мир в опасности» сказано, что потенциальной причиной пандемии являются десятки уже известных болезней. Самыми смертоносными болезнями ученые назвали пять разновидностей гриппа, вирусы Эбола, Денге и Зика, а также желтую лихорадку.

Ученые отметили, что в настоящий момент угроза пандемии крайне высока. Это связано с тем, что за минувшие 100 лет скорость распространения болезни многократно возросла – миллионы людей ежедневно перемещаются по миру на самолетах, болезнь может перекинуться с материка на материк за считанные часы. Болезням-убийцам хватит 36 часов, чтобы распространиться по всей планете.

«Перемещающиеся с огромной скоростью патогены обладают страшным потенциалом. Они способны убивать десятки миллионов людей, разрушать экономики, дестабилизировать национальную безопасность», — сказано в докладе.

Специалисты считают, что предпринимаемые в настоящий момент усилия по подготовке к эпидемиям недостаточны. Ученые заявили, что все государства без исключения должны выполнять свои обязательства по обеспечению готовности к эпидемиям мирового масштаба.

Ранее ученые рассказали об опасности зубных имплантатов. Зубные имплантаты могут быть причиной появления опасной инфекции – периимплантита, уверены специалисты.