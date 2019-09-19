Володин призвал не превращать доклады комиссий ПАСЕ в политические оценки

Москва, 19 сентября. Доклады мониторинговых комиссий Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не должны оценивать политическую ситуацию в той или иной стране в угоду другим государствам. Соответствующее заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем группы социалистов в ПАСЕ, депутатом Бундестага Франком Швабе.

Володин и Швабе обсудили текущую ситуацию в Ассамблее. В ходе беседы председатель Госдумы подчеркнул, что «деятельность ПАСЕ должна строиться на принципах равноправия и невмешательства в дела суверенных государств».

«ПАСЕ является, прежде всего, парламентской, а не политической структурой, поэтому ассамблее необходимо в приоритетном порядке уделять внимание гармонизации законодательства государств — членов Совета Европы, подготовке модельных законов», — заявил Володин.

По словам председателя Госдумы, это необходимое условие для ответа на «общие вызовы», которые стоят перед странами Совета Европы.

Ранее Швабе встретился с депутатами Госдумы РФ. Отметим, что именно депутат Бундестага в июне стал одним из тех, кто проголосовал за принятие резолюции, подтверждающей полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, в 2014 году делегация РФ была лишена права голоса в Ассамблее в связи с воссоединением России и Крыма, произошедшего в результате легитимного референдума. Решение о восстановлении полномочий России в ПАСЕ продвигали Франция и ФРГ, поддерживающие идею сохранения диалога с Москвой. Против выступила Украина, передает Infox.ru.

Ранее Вячеслав Володин назвал «сплошной стыдобищей» мониторинг по соблюдению прав представителей нескольких полов в России, инициированный ПАСЕ. Он призвал Ассамблею к большей гармонизации законодательства, а не занятиям мониторингом и политической деятельностью, пишет НСН.