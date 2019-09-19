В Луганске рассказали, зачем Киеву понадобилось взрывать мост

Луганск, 19 сентября. Подрыв автомобильного моста в столице Луганской Народной Республики городе Луганске является провокацией Киева, который не собирается выполнять минские соглашения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил луганский журналист, переживший плен бывший ополченец Юрий Ковальчук.

«Киев, по сути, занимается провокациями, — констатировал он. — Соглашаться на деятельное выполнение минских соглашений у [президента Украины Владимира] Зеленского не хотят, и вчера (на встрече контактной группы в Минске, прим. ФАН) об этом заявили открыто. Полноценной войны тоже не хотят, поскольку прекрасно понимают, что это чревато новыми котлами и новыми потерянными населенными пунктами. Но и статус-кво Киев тоже не устраивает. Судя по всему, в Киеве жаждут пересмотра минских. Возможно, каких-то новых, более удобных договоренностей с Россией и ЛДНР. Может быть, даже частичного примирения с РФ в экономическом аспекте».

При этом, по мнению Ковальчука, Киеву нечего предложить России, кроме выполнения минских соглашений.

«В итоге Киев предлагает России «войну», провоцируя республики и РФ артиллерийским огнем на линии разграничения и диверсиями в городах. Мы же просто не видим, сколько на самом деле ДРГ пытается прорваться на территорию ЛДНР. Сколько диверсий предотвращается», — отметил он.

По мнению журналиста, скорее всего, в ближайшее время количество подобных инцидентов будет расти.

«Поэтому Донецку и Луганску стоит держать ухо востро. К сожалению, в последние годы люди здорово расслабились — по ночам слышно, как по городу бродят отдыхающие, личного состава в правоохранительных органах не хватает, население утратило бдительность. Пора бы вспомнить, что война еще не окончена», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 сентября 2019 года в Луганске была совершена попытка подрыва опор автомобильного моста. Министр внутренних дел Игорь Корнет назвал произошедшее терактом.

«Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная — путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции. Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв», — сообщил он в ходе совещания оперативного штаба.

По мнению главы МВД ЛНР, те, кто стоит за терактом, пытались помешать доставке в республику гуманитарной помощи из России, но не достигли желаемой цели.

«Белые Камазы, которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки. После происшествия был перенаправлен грузопоток и удачно наши белые Камазы достигли складов разгрузки», — рассказал Корнет.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новым властям и провозгласили в регионе две народных республики — ЛНР и ДНР.

Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать в ходе встреч представителей контактных групп в Минске, а также в «нормандском формате», однако несмотря на достигнутые договоренности о перемирии украинская армия продолжает обстреливать Донбасс.