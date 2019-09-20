Жители Южного Идлиба возвращаются в свои дома — видео ФАН

Дамаск, 20 сентября. После освобождения районов Хамы и Идлиба подразделения сирийской правительственной армии в сотрудничестве с административными и служебными властями провинций обеспечили въезд тысячам людей из Мурека, Кафр-Зеты и Хан-Шейхуна. В данный момент мирные жители занимаются осмотром своего имущества и домов, покинутых много лет назад из-за действий незаконных вооруженных группировок.

На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Организационные структуры расположились в северной части провинции Хама, чтобы обеспечить жителям продовольствие, медицинскую помощь, транспорт и все необходимое. Стоит отметить, что террористические группы продолжают препятствовать тому, чтобы жители достигли пункта пересечения Абу-Духур, вновь открытого на востоке Идлиба.

«Слава Аллаху, это чувство неповторимое. Смотрите, как тысячи людей и семей едут домой. Спасибо вождю родины. Тысячи благодарностей ему, он — лидер нации, вождь нашей страны», — заявил в комментарии ФАН один из местных жителей.

«Спасибо САА, это самая лучшая армия в мире. Также спасибо союзникам и матерям героев-мучеников за то, что родили этих героев, которые своей кровью очистили нашу землю от террористов и противников из Израиля» — добавил другой.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 продолжают осуществлять атаку на мирных жителей, которые пытаются покинуть подконтрольные им территории. Вновь открытый гуманитарный коридор Абу-Духур позволит людям уйти на безопасные территории, пока на севере Идлиба продолжаются военные действия.

Официальные представители властей Сирии, находящиеся возле Абу-Духура, ждут всех, кто желает покинуть районы, оккупированные боевиками. Они уже подготовили необходимые транспортные средства для перевозки людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.