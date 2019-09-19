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Зеленский выбрал нового губернатора Николаевской области

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Зеленский выбрал нового губернатора Николаевской области

Киев, 19 сентября. Шестой президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителем Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника. Соответствующий указ размещен в четверг на сайте главы государства.

«Назначить Стадника Александра Васильевича главой Николаевской областной государственной администрации», — следует из текста указа.

Ранее Стадник был исполняющим обязанности главы налоговой инспекции Днепровского района украинской столицы.

Напомним, ранее в ходе визита в Николаевскую область между Зеленским и директором воздушной гавани Николаева Федором Барной разгорелся скандал. Словесная перепалка между лидером страны и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, числе необходимых на это денежных средств и времени. Зеленский предложил исполняющему обязанности главы Николаевской области Вячеславу Боню уйти в отставку на фоне ситуации с ремонтом воздушной гавани. В прошлом месяце Зеленский своим указом уволил Боня, который занимал должность два месяца — с июня 2019 года.

В середине июля Зеленский подписал указ об отставке сразу 22 глав районных государственных администраций, среди которых председатели администраций в Хмельницкой, Харьковской и Ровенской областях, а также руководители Печерской и Оболонской администраций украинской столицы.

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