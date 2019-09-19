В Госдуме прокомментировали индексацию материнского капитала

Увеличение размера материнского капитала с 2020 года — очень важная мера поддержки российских семей, которая оказывает им серьезную помощь, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Ольга Окунева.

Со следующего года размер материнского капитала вырастет с нынешних 453 тыс. до 466,6 тыс. рублей. Будут проиндексированы не только суммы по новым выдаваемым сертификатам, но и остаток средств по сертификатам, которые семьями уже частично использованы.

В правительстве России подтвердили, что в бюджете есть средства для увеличения суммы материнского капитала. На эти цели в бюджете заложено 325 млрд. рублей. Средства выделяет Пенсионный фонд России (ПФР).

Материнский капитал будет проиндексирован впервые за пять лет, говорит Окунева. Как отмечает депутат, ранее он не индексировался.

«Мы вели работу с правительством по этому вопросу. Это меры, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Это также реализация мер поддержки через национальный проект «Демография». Очень важно, что такая популярная среди россиян мера поддержки семей будет тоже индексироваться. Все пособия будут проиндексированы с первого февраля, а это было такое направление средств, которое не индексировалось. Это очень важно и мы, безусловно, это поддерживаем, — заявила Окунева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тот факт, что материнский капитал сохранен и индексируется, говорит о том, что это одна из мер поддержки, которая направлена на оказание помощи семье, подчеркивает парламентарий.

«Большинство семей направляют эти средства на улучшение своих жилищных условий. Есть еще иные меры поддержки, которые помогут семье при рождении детей», — сказала она.

Регионы РФ вправе оказывать дополнительную поддержку семьям, и они тоже стараются вносить изменения в меры поддержки, рассказывает депутат.

«Например, большой проблемой для многодетных семей является предоставление земельного участка. Так, региональные законодатели вводят альтернативные меры поддержки семей. Взамен земельного участка предоставляются денежные средства. Это очень важно, когда регионы могут направлять средства на иные меры поддержки. Кроме того, хотелось бы, чтобы региональные бюджеты имели равные возможности по оказанию таких мер поддержки», — сообщила Окунева.

Напомним, что материнский капитал выплачивается с января 2007 года. Каждая семья, родившая или усыновившая второго, третьего или последующего ребенка, может претендовать на финансовую помощь со стороны государства. При этом, если раньше семьи могли тратить получаемые средства только непосредственно на ребенка, то теперь возможности применения субсидии существенно расширены. В настоящее время родители могут направить маткапитал на улучшение жилищных условий — приобретение, строительство или реконструкцию жилья, погашение первоначального взноса по ипотеке, оплату долевого строительства и так далее. Кроме того, маткапитал разрешается тратить на оплату образовательных услуг для ребенка.

Минтруд же и вовсе намерен сделать программу помощи матерям бессрочной вместо того, чтобы продлить ее до 2025 года. По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, выплата пособий мамам маленьких детей позволит снизить уровень бедности российских семей на 30-40%. Также в мае 2019 года в Общественной палате РФ предложили ввести аналог материнского капитала для многодетных отцов.