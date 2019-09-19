В Госдуме обсудят, как не допустить удорожания лекарств из-за введения маркировки

Москва, 19 сентября. Большие парламентские слушания, посвященные вопросу маркировки лекарственных препаратов, пройдут в Государственной думе РФ, сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Это передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава межфракционной рабочей группы по вопросам лекарственного обеспечения выступил перед журналистами по итогам очередного заседания.

«На сегодняшний день обозначился целый ряд проблем, часть из них мы успели обсудить. Одна из них — очень важная – начало маркировки лекарственных препаратов», — рассказал Исаев.

В частности, он напомнил, что закон о маркировке лекарственных препаратов «вступает в полную силу» с 1 января 2020 года, и он позволит защитить рынок от контрафакта, а также такого явления, как «вторичное появление лекарств на рынке», когда препараты, отпущенные для бесплатного лечения пациентов, попадают в аптеки.

«Вместе с тем, мы слышим жалобы от отечественных товаропроизводитей, что конкретные условия осуществления и проведения маркировки приводят к существенному замедлению производственного процесса, удорожании дешевого сегмента препаратов, к тому, что некоторые неотечественные производители, импортеры, заявляют о том, что они готовы покинуть рынок. Этого, безусловно, нужно избежать», — заявил Исаев.

По его словам, ситуацию обсудят на больших парламентских слушаниях, которые предлагается провести 15 октября.

«Мы выслушаем Минпромторг, оператора, производителей, тех, кто должен стоять на страже интересов наших пациентов», — сказал Исаев.

Представитель «Единой России» отметил, что накануне соответствующей встречи члены межфракционной группы посетят ряд предприятий и проверят, каким образом проходит подготовка к маркировке, какие проблемы возникают.