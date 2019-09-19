Синоптики предупредили жителей Центральной России о дожде и мокром снеге

Москва, 19 сентября. Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Центральном федеральном округе России в это воскресенье. Такие данные в четверг предоставил Гидрометцентр.

Неблагоприятной погоде россияне обязаны циклону из Скандинавии, который пришел в Россию и дальше направится на юг. Температура воздуха будет колебаться в пределах 4-5 градусов тепла.

«Под влиянием этого циклона в ЦФО ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега и очень сильный ветер, порывы которого местами могут достигнуть 20-25 м/с. Температурный фон и фон атмосферного давления будут испытывать резкие колебания», — говорится в сообщении.

Аналогичный прогноз синоптики дают в отношении Южного и Приволжского федеральных округов, где под воздействием циклона уже прошли дожди, грозы и сильный ветер. В Самарской и Волгоградской областях скорость ветра достигала опасных значений — 25 и 27 метров в секунду. В настоящий момент циклон располагается над Уралом.

Ранее сообщалось, что погода в Москве в четверг будет сырой и прохладной. Будет облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер будет северо-западный со скоростью до 10 метров в секунду.