Стало известно, сколько Собчак и Богомолов заработали на свадьбе

Москва, 19 сентября. Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов нисколько не потратили на проведение свадебного торжества, скорее всего, пара неплохо заработала, считает генеральный директор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов.

Он подчеркнул, что стоимость банкета оценивается примерно в 16 млн рублей, но вряд ли за него платили молодожены. Кроме того, специалист указал на то, что и за свадебные наряды звездная пара отдала намного меньшую сумму, чем они стоят на самом деле. Вероятно, одежду попросту по бартеру предоставили спонсоры. Об этом пишет «Kp.Ru».

«Музей Москвы входит в число культурных объектов, которые смело можно назвать лицом столицы. Простым людям там свадьбу не отпраздновать. Думаю, цена за аренду Музея Москвы была в пределах 50–60 тысяч евро», — рассказал Морозов.

Специалист заметил, что на свадьбе Собчак и Богомолова присутствовали, как минимум, пять олигархов, которые, скорее всего, скинулись на торжество звездной пары. Оставшихся после свадьбы денег Собчак и Богомолову «хватит на свадебное путешествие и не только», резюмировал собеседник издания.

Напомним, 13 сентября состоялась свадьба режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак. Молодые прибыли в ЗАГС на черном катафалке, а на венчание в храм они отправились на карете. На банкете в ресторане «Боско» присутствовали более 300 человек. На торжестве Собчак исполнила эротический танец в корсете и чулках.