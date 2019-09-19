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Россия

Спикером Мосгордумы избран Шапошников

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Спикером Мосгордумы избран Шапошников

Москва, 19 сентября. Спикером Московской государственной думы избран депутат Алексей Шапошников. Решение было принято в ходе первого заседания Мосгордумы в четверг.

В четверг в столичном парламенте состоялось первое заседание Мосгордумы седьмого созыва. Главным вопросом первого заседания стало избрание спикера парламента.

Главу Мосгордумы нового созыва выбирали путем тайного голосования. Главными претендентами на должность спикера были депутат от «Единой России» Алексей Шапошников и депутат КПРФ Елена Шувалова.

«Избрать председателем Московской городской думы депутата Московской городской думы Алексея Валерьевича Шапошникова», — объявила председатель счетной комиссии Людмила Гусева по итогам тайного голосования.

Напомним, выборы в Мосгордуму седьмого созыва прошли в единый день голосования, 8 сентября. По итогам голосования, 26 мандатов получили самовыдвиженцы, 13 мест досталось кандидатам от КПРФ, партии «Справедливая Россия» и «Яблоко» получили по три мандата. Во вторник избранные депутаты приняли присягу и вступили в должности.

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Источник: РИА Новости
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