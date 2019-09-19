Онищенко ответил на рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя

Москва, 19 сентября. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о «безопасной» ежедневной порции алкоголя.

Ранее в министерстве рассказали, что незначительный риск для здоровья несут для мужчин 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина или две порции.

Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя. Как пишет Ura.ru, он не согласен с данной формулировкой. Он призвал «этого эксперта метлой гнать» из Минздрава.

Специалисты Минздрава рекомендуют минимум два раза в неделю воздерживаться от употребления спиртного, чтобы не нанести вред здоровью. Кроме того, алкоголь противопоказан беременным женщинам и людям с серьезными заболеваниями. Как пишет «Газета.ru», также от употребления алкоголя следует воздерживаться водителям.

«Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте», — подчеркнул эксперт.

Ранее ученые объяснили, стоит ли пить пиво перед вином. Сотрудники Кембриджского университета выяснили, что последовательность употребления разных видов спиртных напитков не влияет на вероятность появления похмелья и степень его тяжести.

Исследователи провели эксперимент на 90 добровольцах в возрасте от 19 до 40 лет. Подопытных разделили на три группы, в первой добровольцы в течение двух дней выпивали по три кружки пива и три бокала вина, во второй подопытные пили напитки в обратном порядке. Представители контрольно группы употребляли только вино или пиво.

Авторы работы отслеживали состояние добровольцев и содержание спирта в организме, увеличивая дозы алкоголя при необходимости. На следующий день после эксперимента подопытным предлагали оценить тяжесть похмелья по 56-бальной шкале и рассказать о самочувствии во время употребления алкоголя.

Спустя две недели после первого исследования ученые повторили эксперимент, поменяв группы подопытных местами.

Ученые выяснили, что похмелье испытывали представители всех трех групп с одинаковой частотой, его тяжесть не зависела от выбора алкогольных напитков и последовательности их употребления. На похмелье влияло самочувствие подопытных в день эксперимента и вызванные алкоголем неприятные ощущения.