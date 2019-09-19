Долги по зарплате начнут взыскивать с российских работодателей во внесудебном порядке

Госдума приняла в первом чтении проект о внесудебном порядке взысканий с работодателя задолженностей по зарплате. Автором поправок в Трудовой кодекс РФ выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, госинспектора труда наделяются правом принимать решения о принудительном взыскании с работодателя начисленных, но фактически не выплаченных работнику заработной платы или других выплат в рамках трудовых отношений.

Как пояснил в беседе с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин, такие решения «получат статус исполнительных документов для судебных приставов». Он также обратил внимание, что на данный момент единственное, что может сделать гражданин, — обратиться в суд. Однако не у всех есть возможность оплатить услуги юристов. Кроме того, на рассмотрение вопроса потребуется время.



Подробнее о действии норм закона в случае принятия рассказал замминистра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов.

«Выходя на проверку по жалобе, инспектор труда смотрит законность основания начисления заработной платы. Для этого он в рамках законодательства запрашивает те документы, которые предусмотрены, и далее выдает предписание погасить долг по зарплате», — отметил он.

По словам Вуколова, если работодатель гасит задолженность, то вопрос считается исчерпанным.

«Если же это предписание не выполнено, то, таким образом, на основании материалов, которые представлены работодателем и им заверены, государственный инспектор труда передает соответствующие документы в службу судебных приставов в электронном виде. Служба в установленном порядке рассматривает этот вопрос и осуществляет действия, предусмотренные законодательством», — добавил представитель правительства.

Он отметил, что на каждом этапе данной процедуры работодатель может обратиться в суд.

«Споры работодателя и работника сведены к минимуму», — подытожил Вуколов.

В беседе с корреспондентом ФАН значимость инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Охрана труда сейчас на очень низком уровне, и я поддерживаю любое усиление контроля. Инспекторов не хватает. Если в советское время охраной труда занимались профсоюзы и фактически на каждом учреждении был инспектор, то сегодня это скорее профанация, работа для галочки», — отметил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его словам, принятие такого закона повысит возможность того, что работодатели будут более исполнительны не только в вопросах выплаты зарплат, но и при создании условий труда.