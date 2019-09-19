Полиция сняла с полета пьяного пилота авиарейса Тюмень — Сургут



Тюмень, 19 сентября. Сотрудники полиции сняли пьяного пилота авиакомпании AZUR air с рейса Тюмень — Сургут. Задержанный командир экипажа сам сообщил об этом на работе, позвонив диспетчеру с просьбой перенести его вылет на утро. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась аудиозапись разговора пилота с работодателем.

Неудавшийся полет завершился для пилота задержанием. Мужчину оформили как хулигана, продержав некоторое время в отделе полиции.

В тот день, 2 сентября, у Александра Слободчикова был выходной. Он активно отдыхал и был пьян, но внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут пилота не смутил, и он решил честно отработать. Вскоре он созвонился с диспетчером авиакомпании и поделился переживаниями.

«Я был пьяный! У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста? Два дня выходных, у меня праздник!» — сообщил Александр диспетчеру.

Надо отдать должное — пилот пьян, но не «в стельку», он соображает и не хамит. Но все равно девушка искренне не понимает, почему мужчина обращается к ней, ведь она всего лишь диспетчер. И советует позвонить в отдел планирования.

«Ну вы рядом же сидите, ну сделайте что-нибудь! Я сижу в полиции — в обезьяннике. Ваш командир AZUR сидит в обезьяннике и ждет рейса – вы можете такое представить?! Сделайте мне рейс на утро!» — умоляет пьяный пилот.

Однако полиция бурного желания отработать смену не оценила, поэтому теперь у пилота помимо послужного списка появился список серьезных нарушений, и первым пунктом в нем идет статья 20.1. КоАП «Мелкое хулиганство». Сейчас специалисты решают, как этот вердикт отразится на профессиональной деятельности Александра. Ему грозит отстранение от полетов на неопределенный срок.