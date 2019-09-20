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ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти на предмет картельного сговора

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ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«Город N» продолжает шествие по российской глубинке, и на этот раз Федеральное агентство новостей вместе с «ревизорами» Общероссийского народного фронта наведались в Выборгский район Ленинградской области.

Знакомство с жемчужиной русской Скандинавии началось с изучения окрестностей. Так, администрация поселка Селезнево в конце прошлого года купила за 22 миллиона рублей двухэтажку у кооператива «Агростройкомплекс». При этом с июля этого года предприятие находится в стадии банкротства.  

На благоустройство двора сил, очевидно, не хватило. Состояние самого здания вызывает опасения у работающих здесь сотрудников местного Совета депутатов. Фундамент потрескался, в нескольких местах торчит арматура. Силикатный кирпич пришел в негодность на 30%. На кровле нет оцинкованного покрытия парапетов: дождевая вода попросту разрушает стены. 

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

Парадная встречает посетителей обгоревшей проводкой, трещинами в стенах, отваливающейся краской и штукатуркой. Как рассказала корреспонденту ФАН паспортист Единого информационно-расчетного центра Выборгского района Ленинградской области Светлана Ковырзина, год назад кабинеты вообще залило дождем.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«Конечно, условия плохие. Видите, какие стены у нас сейчас после того, как затопили. Весь ремонт пошел насмарку», — показывает она разводы на потолке.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

За запертой на замок дверью размещается Дом культуры. Согласно объявлению, сейчас здесь должно проходить занятие танцевального кружка «Серебряный возраст».

«Закрыто, — пожимает плечами руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев. — И вообще странно, внутри стоят парты».

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

На первом этаже открыт подвал. Он превратился в большую свалку бутылок, тряпок и прочего бытового мусора. Рядом корреспондент ФАН обнаружила «местный архив»: среди коробок с мусором и использованной бумагой валяются паспортные данные граждан Селезнево, зарегистрированных и снятых с регистрации по месту жительства.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

Общественники констатируют: таких денег аварийные «хоромы» 1979 года постройки явно не стоят.

«Такие объекты в районах стоят мертво и не продаются. Такие деньги за них никто не дает. Это просто сумасшествие!» — сказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Виктор Сергиенко.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

Активисты ОНФ не исключают, что во время сделки использовались коррупционные схемы. Зачем администрации поселка понадобилось покупать дом, который нуждается в ремонте, по цене в шесть раз выше кадастровой стоимости — для общественников загадка. Разгадывать ее теперь придется местной прокуратуре.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«Есть признаки того, что завышалась стоимость работ. Это требует тщательной проверки, которую мы проведем в ближайшее время», — сообщил корреспонденту ФАН заместитель Выборгского городского прокурора Андрей Ессин.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

За три года комитет по здравоохранению Ленинградской области купил в регионе 18 ФАПов «под ключ». Оказалось, контракты на 123,7 млн рублей заключены с единственным участником торгов — ИП Фешин. Стоимость амбулаторий в три раза выше, чем в других регионах страны.

Каждое из зданий выглядит примерно как этот ФАП в поселке Климово с населением в 200 человек. К нему у общественников возник отдельный вопрос. Почему сначала подрядчик построил здание, а потом Власти Ленинградской области купили его как обычный товар за почти 9 миллионов рублей?

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«По закону сначала должны были объявить процедуру, выявить в результате нее победителя, заключить с ним контракт, а после этого организовать поставку, — объяснил Валерий Алексеев. — Это муниципальная земля, на строительство такого объекта нужно разрешение».

По такой схеме были куплены как минимум пять ФАПов, заявил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки».

«Это говорит о возможном сговоре между подрядчиком и заказчиком, — считает он. — Ни один предприниматель в здравом уме и твердой памяти не будет строить за свой счет объект без гарантии того, что этот объект у него купят!»

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

По условиям контракта ФАП в Климове должен заработать в октябре, но готовая коробка здания уже сейчас требует ремонта.

«Металлические стойки должны быть гидроизолированы. Рабочие непрофессионально, видимо, не понимая, что делают, намазали их чем-то. Видно подтеки», — комментирует увиденное активист проекта ОНФ «За честные закупки» Виктор Сергиенко.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

По мнению эксперта, строительные работы выполнены с нарушениями.

«Крыльцо отсутствует. Нужны трубы, водосливная система. Дренаж и слив сделаны, но я не вижу никаких уклонов к дренажу», — добавил он.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

Сделка вызвала интерес у Федеральной антимонопольной службы. Сотрудники ведомства нагрянули в администрацию Выборгского района Ленинградской области с внеплановой проверкой. Расследование может занять от одного до трех месяцев.

«Мы будем копировать информацию на электронные носители, в том числе с рабочих электронных почт, копировать документацию, осматривать рабочие места и находить любые доказательства, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений, в том числе завышения цен при закупках, либо наличия антиконкурентного соглашения среди участников данных процедур, — сообщил корреспонденту ФАН начальник отдела противодействия монополистической деятельности и картелям Ленинградского УФАС России Никита Загребельный.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

А это поселок Рощино в 60 км от Санкт-Петербурга. К чемпионату мира по футболу местные власти благоустроили здесь парк за 28 миллионов рублей. Не прошло и года, как на поверхность «всплыли» дефекты.

Так, парковая дорожка из гранитного отсева испещрена канавами. По ним дождевая вода пробивает себе дорогу прямо к реке Рощинке. Склоны холмов буквально «набиты» строительным мусором, среди которого можно различить остатки демонтированных дорожек.  

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«Вот такие куски асфальта здесь валяются, — показывает корреспонденту ФАН находку Валерий Алексеев. — Судя по всему, их здесь складировали, а потом засыпали землей».

Из-под земли торчит георешетка, фундамент сцены зарос плесенью. Деревянные сооружения уже начали разрушаться. Таким выглядит это живописное место сегодня.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«Необработанное дерево на открытой поверхности долго не прослужит. Если это не покрывать лаком, не шлифовать, это все сгниет. Год, два — и эту конструкцию можно будет сносить!» — негодует руководитель проекта ОНФ «За честные закупки».

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

Неподалеку от парка, на улице Шалавина, 49 строители благоустраивают двор. Уложить асфальт, сделать освещение, газоны, экопарковки и спортивную площадку здесь нужно было к 1 сентября, но подрядчик перенес работы на месяц. В концепцию проекта якобы не вписывается турник.

На вопрос, почему сроки ремонта перенесены из-за такого незначительного изменения в проекте, главный инженер строительной компании «Фортуна» Владислав Бабицкий отвечает уклончиво.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«Здесь было много факторов, какие-то еще непредвиденные работы», — сказал он.

Валерий Алексеев настаивает: о других изменениях в документах не значится ни слова.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«Нет, там же написано, согласно акта сверки. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, дополнительное соглашение было указано, — вопросительно смотрит на общественника строитель. — Есть такие позиции, когда нельзя полностью все отразить. Если в дополнительном соглашении каждую позицию писать, оно растянется».

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

«Это же финансовая документация, там важно все фиксировать. Как вы будете принимать работы, если у вас не все прописано?» — задает эксперт ОНФ вопрос и не получает ответа.

Работы идут полным ходом, однако большая их часть до сих пор не сделана. По мнению активистов ОНФ, подрядчик, скорее всего, не успеет сдать объект даже к 1 октября.

ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти по сообщениям о признаках картельного сговора

Как отметил Владислав Бабицкий, отдельного внимания требует укладка асфальта. По его словам, для выравнивания его основания не хватает пяти см щебеночно-песчаной смеси.

«Когда мы подняли асфальт, оказалось, что там ничего нет».

«То есть еще и на уровне проекта было неверно все сделано?»

«Ну, понимаете…»

«Все понятно!»

Как в парке, так и во дворе контракты на благоустройство власти Рощино заключили с единственным участником торгов, без снижения цены. Это — признаки картельного сговора, заявили общественники. Информацией об ограничении конкуренции также займутся в ФАС. Всего в Выборге и Выборгском муниципальном районе Ленинградской области общественники выявили сомнительные закупки на сумму около 1,3 млрд рублей.

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