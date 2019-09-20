ФАС проверяет власти Выборгского района Ленобласти на предмет картельного сговора

«Город N» продолжает шествие по российской глубинке, и на этот раз Федеральное агентство новостей вместе с «ревизорами» Общероссийского народного фронта наведались в Выборгский район Ленинградской области.

Знакомство с жемчужиной русской Скандинавии началось с изучения окрестностей. Так, администрация поселка Селезнево в конце прошлого года купила за 22 миллиона рублей двухэтажку у кооператива «Агростройкомплекс». При этом с июля этого года предприятие находится в стадии банкротства.

На благоустройство двора сил, очевидно, не хватило. Состояние самого здания вызывает опасения у работающих здесь сотрудников местного Совета депутатов. Фундамент потрескался, в нескольких местах торчит арматура. Силикатный кирпич пришел в негодность на 30%. На кровле нет оцинкованного покрытия парапетов: дождевая вода попросту разрушает стены.

Парадная встречает посетителей обгоревшей проводкой, трещинами в стенах, отваливающейся краской и штукатуркой. Как рассказала корреспонденту ФАН паспортист Единого информационно-расчетного центра Выборгского района Ленинградской области Светлана Ковырзина, год назад кабинеты вообще залило дождем.

«Конечно, условия плохие. Видите, какие стены у нас сейчас после того, как затопили. Весь ремонт пошел насмарку», — показывает она разводы на потолке.

За запертой на замок дверью размещается Дом культуры. Согласно объявлению, сейчас здесь должно проходить занятие танцевального кружка «Серебряный возраст».

«Закрыто, — пожимает плечами руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев. — И вообще странно, внутри стоят парты».

На первом этаже открыт подвал. Он превратился в большую свалку бутылок, тряпок и прочего бытового мусора. Рядом корреспондент ФАН обнаружила «местный архив»: среди коробок с мусором и использованной бумагой валяются паспортные данные граждан Селезнево, зарегистрированных и снятых с регистрации по месту жительства.

Общественники констатируют: таких денег аварийные «хоромы» 1979 года постройки явно не стоят.

«Такие объекты в районах стоят мертво и не продаются. Такие деньги за них никто не дает. Это просто сумасшествие!» — сказал активист проекта ОНФ «За честные закупки» Виктор Сергиенко.

Активисты ОНФ не исключают, что во время сделки использовались коррупционные схемы. Зачем администрации поселка понадобилось покупать дом, который нуждается в ремонте, по цене в шесть раз выше кадастровой стоимости — для общественников загадка. Разгадывать ее теперь придется местной прокуратуре.

«Есть признаки того, что завышалась стоимость работ. Это требует тщательной проверки, которую мы проведем в ближайшее время», — сообщил корреспонденту ФАН заместитель Выборгского городского прокурора Андрей Ессин.

За три года комитет по здравоохранению Ленинградской области купил в регионе 18 ФАПов «под ключ». Оказалось, контракты на 123,7 млн рублей заключены с единственным участником торгов — ИП Фешин. Стоимость амбулаторий в три раза выше, чем в других регионах страны.

Каждое из зданий выглядит примерно как этот ФАП в поселке Климово с населением в 200 человек. К нему у общественников возник отдельный вопрос. Почему сначала подрядчик построил здание, а потом Власти Ленинградской области купили его как обычный товар за почти 9 миллионов рублей?

«По закону сначала должны были объявить процедуру, выявить в результате нее победителя, заключить с ним контракт, а после этого организовать поставку, — объяснил Валерий Алексеев. — Это муниципальная земля, на строительство такого объекта нужно разрешение».

По такой схеме были куплены как минимум пять ФАПов, заявил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки».

«Это говорит о возможном сговоре между подрядчиком и заказчиком, — считает он. — Ни один предприниматель в здравом уме и твердой памяти не будет строить за свой счет объект без гарантии того, что этот объект у него купят!»

По условиям контракта ФАП в Климове должен заработать в октябре, но готовая коробка здания уже сейчас требует ремонта.

«Металлические стойки должны быть гидроизолированы. Рабочие непрофессионально, видимо, не понимая, что делают, намазали их чем-то. Видно подтеки», — комментирует увиденное активист проекта ОНФ «За честные закупки» Виктор Сергиенко.

По мнению эксперта, строительные работы выполнены с нарушениями.

«Крыльцо отсутствует. Нужны трубы, водосливная система. Дренаж и слив сделаны, но я не вижу никаких уклонов к дренажу», — добавил он.

Сделка вызвала интерес у Федеральной антимонопольной службы. Сотрудники ведомства нагрянули в администрацию Выборгского района Ленинградской области с внеплановой проверкой. Расследование может занять от одного до трех месяцев.

«Мы будем копировать информацию на электронные носители, в том числе с рабочих электронных почт, копировать документацию, осматривать рабочие места и находить любые доказательства, которые могут свидетельствовать о наличии нарушений, в том числе завышения цен при закупках, либо наличия антиконкурентного соглашения среди участников данных процедур, — сообщил корреспонденту ФАН начальник отдела противодействия монополистической деятельности и картелям Ленинградского УФАС России Никита Загребельный.

А это поселок Рощино в 60 км от Санкт-Петербурга. К чемпионату мира по футболу местные власти благоустроили здесь парк за 28 миллионов рублей. Не прошло и года, как на поверхность «всплыли» дефекты.

Так, парковая дорожка из гранитного отсева испещрена канавами. По ним дождевая вода пробивает себе дорогу прямо к реке Рощинке. Склоны холмов буквально «набиты» строительным мусором, среди которого можно различить остатки демонтированных дорожек.

«Вот такие куски асфальта здесь валяются, — показывает корреспонденту ФАН находку Валерий Алексеев. — Судя по всему, их здесь складировали, а потом засыпали землей».

Из-под земли торчит георешетка, фундамент сцены зарос плесенью. Деревянные сооружения уже начали разрушаться. Таким выглядит это живописное место сегодня.

«Необработанное дерево на открытой поверхности долго не прослужит. Если это не покрывать лаком, не шлифовать, это все сгниет. Год, два — и эту конструкцию можно будет сносить!» — негодует руководитель проекта ОНФ «За честные закупки».

Неподалеку от парка, на улице Шалавина, 49 строители благоустраивают двор. Уложить асфальт, сделать освещение, газоны, экопарковки и спортивную площадку здесь нужно было к 1 сентября, но подрядчик перенес работы на месяц. В концепцию проекта якобы не вписывается турник.

На вопрос, почему сроки ремонта перенесены из-за такого незначительного изменения в проекте, главный инженер строительной компании «Фортуна» Владислав Бабицкий отвечает уклончиво.

«Здесь было много факторов, какие-то еще непредвиденные работы», — сказал он.

Валерий Алексеев настаивает: о других изменениях в документах не значится ни слова.

«Нет, там же написано, согласно акта сверки. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, дополнительное соглашение было указано, — вопросительно смотрит на общественника строитель. — Есть такие позиции, когда нельзя полностью все отразить. Если в дополнительном соглашении каждую позицию писать, оно растянется».

«Это же финансовая документация, там важно все фиксировать. Как вы будете принимать работы, если у вас не все прописано?» — задает эксперт ОНФ вопрос и не получает ответа.

Работы идут полным ходом, однако большая их часть до сих пор не сделана. По мнению активистов ОНФ, подрядчик, скорее всего, не успеет сдать объект даже к 1 октября.

Как отметил Владислав Бабицкий, отдельного внимания требует укладка асфальта. По его словам, для выравнивания его основания не хватает пяти см щебеночно-песчаной смеси.

«Когда мы подняли асфальт, оказалось, что там ничего нет». «То есть еще и на уровне проекта было неверно все сделано?» «Ну, понимаете…» «Все понятно!»

Как в парке, так и во дворе контракты на благоустройство власти Рощино заключили с единственным участником торгов, без снижения цены. Это — признаки картельного сговора, заявили общественники. Информацией об ограничении конкуренции также займутся в ФАС. Всего в Выборге и Выборгском муниципальном районе Ленинградской области общественники выявили сомнительные закупки на сумму около 1,3 млрд рублей.