Названы самые популярные у российских туристов регионы РФ

Москва, 19 сентября. Названы регионы РФ, которые пользуются наибольшей популярностью у российских путешественников. Рейтинг составили эксперты сервиса OneTwoTrip.

Специалисты провели опрос, согласно которому самыми популярными местами на родине среди россиян являются Алтайский (15,7% опрошенных) и Краснодарский (13,5%) края, а также Камчатка (8,8%). Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург (5,8% респондентов) и Калининградская область (4,8%). Кроме того, в первой десятке списка оказались Карелия (4,4%), Москва (3,4%), Забайкальский край (3,2%), Ленинградская (3,2%) и Иркутская (2,8%) области.

Большинство участников опроса отметили, что в указанных регионах России их привлекают красота природы (75% респондентов), атмосфера (36%) и комфортный климат (31%). Также российские туристы обращают внимание на историческое наследие региона и дружелюбный настрой местных жителей.

Как показал опрос, 52% респондентов предпочитают отправляться в любимый регион летом. 14% любят путешествовать осенью, 10% — весной и всего 4% — зимой. 18% участников опроса отметили, что готовы отправиться в любимый регион в любое время года.

Также эксперты назвали регионы РФ, которые не пользуются популярностью у россиян. Так, не более одного раза респонденты проголосовали за Брянскую, Орловскую, Липецкую, Томскую, Кемеровскую, Калужскую, Новгородскую, Самарскую, Псковскую и Тюменскую области, а также за Марий Эл, Коми и Хакасию.

Опрос проводился специалистами сервиса OneTwoTrip для ТАСС со 2 по 16 сентября текущего года. В исследовании приняли участие 1039 человек.

Ранее были названы самые тусовочные города мира. Четвертое место в рейтинге занял Петербург, в котором насчитывается порядка 200 ночных заведений, сообщает НСН. Также составители рейтинга отметили невысокую стоимость жилья в Северной столице и особую атмосферу, передает «Газета.ру».