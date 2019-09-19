Размер маткапитала в 2020 году увеличится почти на 4%

Москва, 19 сентября. Размер материнского капитала в 2020 году вырастет на 3,8% и составит 466 тыс. рублей. Такие данные в четверг озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании трехсторонней комиссии в кабмине.

На эти цели правительство намерено выделить 325 млрд рублей. Голикова также добавила, что в 2020 году российские власти возобновят практику индексации маткапитала.

Отметим, что необходимость повышения материнского капитала осознают не только в правительстве, но и в парламенте. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Александр Варфоломеев назвал эти меры приоритетными в плане поддержки российских семей.

Как отметила депутат Государственной думы Тамара Плетнева, материнский капитал используется сегодня на оплату обучения детей и покупки жилья. Самое главное — из материнского капитала на второго ребенка каждый месяц можно брать пособие.

Минтруд же и вовсе намерен сделать программу помощи матерям бессрочной вместо того, чтобы просто продлить ее до 2025 года. По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, выплата пособий мамам маленьких детей позволит снизить уровень бедности российских семей на 30-40%.

Напомним, что материнский капитал выплачивается с января 2007 года. Каждая семья, родившая или усыновившая второго, третьего или последующего ребенка, может претендовать на финансовую помощь со стороны государства. При этом если раньше семьи могли тратить получаемые средства только непосредственно на ребенка, то со временем правила были существенно смягчены. Теперь родители могут направить маткапитал на улучшение жилищных условий — приобретение, строительство или реконструкцию жилья, погашение первоначального взноса по ипотеке, уплату цены при долевом строительстве и так далее. Кроме того, маткапитал разрешается тратить на оплату образовательных услуг для ребенка.