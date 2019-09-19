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Сборная России поднялась на 42-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась на 42-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА

Москва, 19 сентября. Сборная России по футболу поднялась с 46-й на 42-ю строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола. Соответствующий рейтинг опубликован на официальном сайте ФИФА.

Национальная команда России в текущем месяце одержала две победы на отборочном турнире первенства Европы 2020 года. Так, команда Станислава Черчесова на выезде вырвала победу у сборной Шотландии (2:1), а на своем поле минимально обыграла команду Казахстана (1:0). Сборная России набрала 1455 баллов и обошла в рейтинге команды Чехии, Коста-Рики и Боснии и Герцеговины.

В топ-10 действующий чемпион мира — сборная Франции — опередила команду Бразилии и вышла на вторую строчку, сборная Португалии поменялась местами с командой Уругвая и поднялась на пятое место.

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Источник: FIFA
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