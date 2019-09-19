Около 7 трлн рублей направят на нацпроекты в 2020-2022 годах, заявил Медведев

Москва, 19 сентября. Около семи триллионов рублей будет выделено из российского бюджета на реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 триллионов рублей», — сказал глава российского Кабмина.

Медведев уточнил, что значительная часть средств пойдет на развитие социальной сферы.

По словам политика, в течение ближайших трех лет бюджет РФ останется профицитным. Между тем он отметил, что правительство при подготовке бюджета на следующие три года учитывает нестабильность на мировых рынках.