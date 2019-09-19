Украинские мечты о достройке корвета за четыре года — это ненаучная фантастика

Головной корвет проекта 58250 «Владимир Великий» будет достроен для ВМСУ за четыре года. Информацию об этом распространили украинские СМИ 18 сентября.

Сообщается, что в департаменте военно-технической политики, развития вооружения и военной техники министерства обороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского ведется работа по воссозданию государственной целевой оборонной программы строительства кораблей класса «корвет» по проекту 58250. Уже составлен ориентировочный график продолжения проектных и строительных работ, предусматривающий достройку головного корвета до конца 2023 года. Предполагается, что ввод в строй «Владимира Великого» обойдется казне страны в 7,7 млрд грн.

Стоимость и сроки постройки следующих трех корветов проекта 58250 будут определены по результатам строительства головного корабля.

Откровенно говоря, эти наполеоновские планы украинского руководства на данный момент воспринимаются как пример ненаучной фантастики. Почему? Давайте разберемся в этом вместе.

Корвет больше, чем у русских

История появления проекта 58250, по которому предполагалось строительство корветов для ВМСУ, настолько мелодраматична, что заслуживает подробного рассказа.

Сумевшая прибрать к рукам немало кораблей Черноморского флота, Украина достаточно долгое время не задумывалась о необходимости обновления корабельного состава своих ВМС. Но к концу XX века количество находящихся в строю вымпелов из-за процветающих в ВМСУ «дерибана», воровства, недофинансирования и откровенного разгильдяйства моряков страны заметно сократилось.

То, что еще было способно в ВМСУ самостоятельно отходить от причала, термину «современный боевой корабль» соответствовало все меньше и меньше. Это обстоятельство, дополненное надеждами на успешные продажи новых кораблей за рубеж, в конце концов, побудило Киев задуматься о необходимости постройки современных единиц ближней морской зоны.

Почему именно «корвет»? Потому что чего-то более крупного ОПК Украины явно бы не потянул, а строить для ВМСУ и на экспорт катера было уж совсем несолидно. К тому же Россия как раз в это время тоже начала подумывать о необходимости пополнения своего ВМФ, прореженного «лихими» 90-ми. Поэтому в центральном российском морском конструкторском бюро «Алмаз» стартовало создание корветов проекта 20380.

Ну, раз восточный сосед озаботился постройкой корветов, то почему бы и Украине не заняться тем же? И в стране пафосно объявили о начале работ над своими кораблями.

Дальнейшая эпопея выглядела так.

На николаевском казенном предприятии «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» (КП «ИПЦК») под руководством Сергея Кривенко был в инициативном порядке разработан проект корвета «Гайдук-21». Строить «Гайдуки» он предложил на киевском заводе «Ленинская Кузня» — ныне ЧАО «Завод «Кузница на Рыбальском».

Спроектированный на базе советских малых противолодочных кораблей проекта 1124М «Гайдук-21» Минобороны Украины не устроил.

«Каков тоннаж вашего корвета?» — поинтересовались украинские военные.

«1200 тонн», — отрапортовал Кривенко.

«Вот! — заволновались военные. — А у российского проекта 20380 — 1800/2000 тонн. Нам нужен корвет больше, чем у русских».

«Но больший по размерам корабль мы не сможем построить на «Кузнице», — приуныл Кривенко.

И добавил, что вообще не уверен в способности современной Украины строить корабли водоизмещением более 1500 тонн.

«Ничего-ничего, — успокоили Кривенко военные, — авось на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве справятся. Там же авианосцы строили».

«Но на ЧСЗ сейчас разруха — одни лопухи в цехах!» — в последний раз попытался воззвать к разуму украинских военных Кривенко.

Но не преуспел. Его обязали спроектировать корвет проекта 58250 таким, чтобы корабль превосходил по характеристикам российский аналог — корвет проекта 20380. Строить этот сверхкорвет главному конструктору КП «ИПЦК» приказали именно на ЧСЗ. Среди лопухов.

«Святой Грааль» Киева и ВМСУ

Приказы, как известно, не обсуждают, а выполняют. Тяжело вздохнув, Сергей Кривенко взялся за дело. Какой максимальный ход у российского перспективного корвета? 27 узлов? Значит, у украинского будет 32 и никак не меньше. Автономность нашему назначим 30 суток против русских 15. Дальность плавания своему кораблю дадим 4000 миль против русских 3500. И т. д. и т. п.

Все это в итоге привело к тому, что предполагаемый тоннаж будущего суперкорвета «уехал» за 2600 тонн. Кривенко схватился за голову, но в МО бодро сказали: «Нормально. Стройте!»

Но не все было так просто. Постсоветская Украина не имела возможностей самостоятельно создать для корвета проекта 58250 боевую информационную систему, главные дизели, дизель-генераторы, корабельную артустановку, зенитные артавтоматы, ракетное и минно-торпедное вооружение, не говоря уж о десятках иных систем. Когда Кривенко описал эту проблему, военные успокаивающе заявили, что «заграница нам поможет».

В общем, без широкой международной кооперации было не обойтись. После затяжных дебатов в Киеве решили, что суперкорвет на 70% будет оснащен украинским оборудованием, а все прочее придется приобретать у партнеров из Италии, Швейцарии, Франции, Германии, США, Дании и Нидерландов.

С вышеозначенными странами были проведены «предварительные консультации», которые показали «теоретическую возможность» оснащения украинских кораблей иностранным вооружением и иным оборудованием. Однако проработка проекта суперкорвета заняла у украинцев все-таки очень много времени. Только 17 мая 2011 года на ЧСЗ под заводским номером 01701 наконец-то заложили головной корвет проекта 58250. Корабль получил статусное название «Владимир Великий».

В России к постройке головного корвета проекта 20380 «Стерегущий» приступили еще 21 декабря 2001 года. Мало того, к моменту закладки «Владимира» «Стерегущий» уже успел вступить в строй, а на российских верфях строились еще четыре корабля того же проекта.

Всего в России предполагалось построить серию из 24 многоцелевых корветов проектов 20380 и 20385. На Украине решили быть «скромнее» и объявили о готовности до 2026 года построить 10-12 корветов проекта 58250 для себя и «несколько единиц» — на экспорт.

ЧСЗ обязали уже до 2021 года спустить на воду первые четыре корвета, стоимость постройки которых определили в 16 млрд грн. При этом головной корабль серии «Владимир Великий» должен был «потянуть» на 2,09 млрд грн.

Далее получилось в точном соответствии с известной пословицей «Начали за здравие, а кончили за упокой». Из-за массы проблем, связанных с непостоянным финансированием и утратой необходимых компетенций, на ЧСЗ к лету 2014 года сумели, по официальным данным, довести готовность секций корпуса «Владимира Великого» до 43%. На чем все и заглохло, несмотря на то, что деградировавшим после изгнания из Крыма ВМСУ новый корвет был нужен как воздух.

Сменяющие друг друга командующие военно-морских сил Украины раз за разом ритуально твердили, что на головном корвете проекта 58250 «идут мощные работы по достройке». На деле же они по большей части сводились к тому, что недостроенные секции корпуса «Владимира Великого» перемещали по украшенному лопухами цеху туда-сюда, чтобы не мешали.

Впрочем, странно было бы ожидать иного с учетом печальных украинских реалий, а также того, что стоимость строительства «Владимира Великого» с момента закладки корабля превысила прогнозный показатель уже на 1,4 млрд грн. Но отказаться от попыток достроить корвет, превратившийся к тому моменту для Киева и ВМСУ в подобие Святого Грааля, моряки уже не могли. На кону был престиж правительства, ОПК и военно-морских сил страны!

Через тернии в «долгий ящик»

К августу 2016 года, по словам командующего ВМСУ вице-адмирала Игоря Воронченко, уже были изготовлены (но не состыкованы) семь секций корпуса и надстройка головного корвета.

«Артустановки есть, турбина лежит в Николаеве, дизель-генераторы готовы в США. 58250-й — очень удачный проект. По функционалу он практически не уступает натовским кораблям такого класса», — витийствовал Воронченко.

А когда все расслабились, нокаутировал своих слушателей сообщением, что на достройку «Владимира Великого» потребуется еще минимум 5 млрд грн. В общем, вице-адмиралу бурно поаплодировали, но денег не дали.

Тем временем ЧСЗ впал в долговую кому. С целью «финансового оздоровления предприятия» еще в 2015 году началась процедура санации завода. Дальше стало еще веселее. В июле 2017 года по ходатайству следователей украинской генпрокуратуры в рамках расследования дела о невыполнении инвестиционных обязательств при приватизации ЧСЗ в 2003–2012 годах на все имущество предприятия и на эмитированные им акции был наложен арест. Ну, а летом 2018 года хозяйственный суд Николаевской области Украины признал ПАО «Черноморский судостроительный завод» банкротом. Возникла опасность запуска ликвидационной процедуры в отношении ЧСЗ с ненулевой вероятностью продажи на слом строящегося уже семь лет «Владимира Великого».

К моменту, когда все полетело в тартарары, готовность секций корпуса «Святого Грааля» ВМСУ достигла 80%, а общая готовность корабля — 32%.

Понимая, что дальнейшее существование ЧСЗ находится под большим вопросом, министр обороны Украины Степан Полторак предложил перенести достройку «Владимира Великого» на Николаевский судостроительный завод (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара), где жизнь еще хоть как-то теплилась.

Все бы ничего, но НСЗ тоже находился на краю финансовой пропасти. На 1 марта 2017 года долги по зарплате на Николаевском судостроительном заводе перевалили за 51 миллион гривен. Своевременно не получили заработную плату 656 человек. Настоящим «камнем на шее» для предприятия оказался застрявший на заводе еще с советских времен недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 «Украина». Достроить его своими силами страна не могла. Продать или отправить на слом отказывалась. Соответственно, содержание недостроенного крейсера тяжелым бременем легло на НСЗ.

В сложившейся ситуации Полторак объявил новому президенту Владимиру Зеленскому, что «Украину» надо демилитаризовать и продать. Вырученные таким образом средства пустить на покрытие долгов Николаевского судостроительного завода, одновременно перенеся на НСЗ достройку «Владимира Великого». Глава страны вроде бы был не против этой затеи, но после посещения в июле 2019 года недостроенного крейсера передумал. Начинать свою деятельность на посту президента государства с появления в СМИ заголовков «Украина продала «Украину»!» Зеленскому явно не хотелось.

Плюс к этому подсчеты показали, что вырученные от продажи недостроенного крейсера деньги долги НСЗ не покроют. Специалисты сообщили украинскому лидеру, что только на «реанимацию» программы создания «Владимира Великого» потребуется миллиард гривен, а полная стоимость достройки головного корвета проекта 58250 перевалит за 5,8 млрд грн. Оставалась неясной и ситуация с ударным вооружением будущего корабля.

Изначально предполагавшиеся к установке на «Владимире» французские противокорабельные ракеты Париж Киеву в текущих политических обстоятельствах продавать отказывался. Надежды на приобретение ПКР за границей у кого-то еще тоже были довольно призрачны. Ну, а первая ПКР украинской разработки «Нептун» пока демонстрировала свою готовность исключительно в бодрых докладах государственного Киевского конструкторского бюро «Луч».

Без ПКР же новый корвет получался столь же «беззубым», как и флагман ВМСУ — фрегат «Гетман Сагайдачный», в «девичестве» — пограничный сторожевой корабль проекта 11351 «Нерей».

Словом, неудивительно, что глава страны торопиться реализовывать план Полторака не стал. Мало того, вскоре Полторак, «поставленный» на свою должность еще Петром Порошенко, оказался в отставке. Новый министр обороны и человек Зеленского Андрей Загороднюк достраивать «Святой Грааль» ВМСУ особо не рвался. Исходя из этого, можно предположить, что достройка головного корвета проекта 58250 в очередной раз оказалась отложена «в долгий ящик». Но, чтобы создать у украинской общественности ощущение, что «процесс идет», президент все же отдал распоряжение департаменту военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО «прокачать» возможные варианты достройки головного корвета и трех последующих кораблей серии. Что в департаменте, собственно, и сделали, выдав уже знакомую нам информацию.

Говорить тут не о чем

Итак, Украина строила корабль «Владимир Великий» с 17 мая 2011 года, но так до сих пор и не построила. За это время возможности судостроительного комплекса в Николаеве существенно снизились, а расчетная стоимость завершения работ на головном корвете проекта 58250 выросла с 2,09 до 7,7 млрд грн. Одновременно значительно «просела» экономическая ситуация в государстве. С оглядкой на все это заявления о возможной достройке корвета «Владимир Великий» за четыре года, повторимся, воспринимаются как ненаучная фантастика, а мечты о постройке Украиной еще тройки подобных кораблей выглядят и вовсе сущей утопией.

Добавим, что 16 сентября из состава ВМСУ в связи с «потерей тактико-технических характеристик» были исключены сразу четыре единицы, включая малый морской танкер проекта 1844Д «Фастов».

Если ОПК Украины не может справиться с ремонтом крайне необходимого военно-морским силам танкера, имеющего стандартное водоизмещение всего 539 тонн, то что уж после этого говорить о возможности достройки в стране куда более технически сложного корвета с заявленным водоизмещением в 2650 тонн?

Правильно — говорить тут не о чем.