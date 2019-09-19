Крымские журналисты рекомендовали Киеву смириться с их участием в совещании ОБСЕ

Варшава, 19 сентября. Главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская назвала бредом угрозы украинских властей в адрес журналистов из Крыма из-за их участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека проходит в Варшаве. Украинская делегация при поддержке союзников из Канады и США ежедневно пытается сорвать выступления представителей Крыма. Более того, так называемый «постпред президента Украины в Крыму», офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич сообщил, что в отношении крымских журналистов открыто уголовное производство на Украине.

Волконская заявила, что угрозы украинской делегации в адрес крымских журналистов являются бредом. Представители Крыма приехали в Варшаву для участия в совещании по свободе слова. Однако делегация из Украины пытается лишить их права высказывать свое мнение, но безуспешно.

«Получается, что украинская сторона хочет, чтобы на секции по свободе слова представителям Крыма не давали слова», — отметила журналист.

Волконская призвала украинских чиновников смириться с тем, что крымчане активно участвуют в международных мероприятиях и рассказывают правду о реальном положении дел в Крыму.

Участие в совещании ОБСЕ принимают делегации 57 стран. В рамках мероприятия будут подведены итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области прав человека, а также состоится обмен опытом и будут составлены рекомендации для улучшения ситуации в области защиты прав человека.

Накануне глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, участвующий в совещании ОБСЕ, отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что украинская делегация очень хочет заткнуть рот крымской журналистке Волконской, но пытается сделать это так, чтобы не сильно контрастировало с темой дискуссии, которая посвящена свободе слова и преследованиям журналистов.