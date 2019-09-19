Пушков оценил объяснение Помпео провала ЗРК Patriot во время атаки на саудовские НПЗ

Москва, 19 сентября. Альтернативы российским ЗРК С-400 «Триумф» после провала американских комплексов Patriot при атаке на саудовские НПЗ нет, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал эффективность систем ПВО Саудовской Аравии при отражении нападения на нефтяные объекты. Так, саудовская система ПВО оказалась бессильна против беспилотников, которые атаковали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco. По словам Помпео, подобные системы работают с «переменным успехом».

«Помпео признал: комплексы Patriot действуют «с переменным успехом». Таким образом, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда — вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают «с переменным успехом», — заметил Пушков.

Как заметил сенатор, «после этой истории альтернативы нашим С-400 нет».

Напомним, 14 сентября серьезные пожары произошли на двух нефтеперерабатывающих заводах в провинциях Хурайс и Абрайк в Саудовской Аравии из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.