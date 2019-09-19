Сирия, 19 сентября. Ребенок погиб в Дамаске при взрыве бомбы в жилом квартале. Неизвестные самолеты атаковали иранских бойцов Корпуса стражей исламской революции в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию на юге провинции Алеппо, в Идлибе ведут огонь по укреплениям радикалов «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1»: подозреваются в организации двух подрывов в Дейр-эз-Зоре в зонах контроля курдских боевиков SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией у города Кафр-Небель и поселка Хиш на юге провинции Идилб.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает места склопления курдских боевиков на севере Алеппо.

Международная коалиция: подозревается в атаке на позиции Корпуса стражей исламской революции на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

В результате взрыва бомбы в городе Саид-Зейнаб вчера вечером погиб ребенок, и его брат и сестра получили ранения, как сообщает новостное агентство SANA. Источник сообщает, что ребенок умер, и его брат был ранен сегодня вечером в результате взрыва бомбы. Дети играли во дворе с неразорвавшимся снарядом. После взрыва двенадцатилетний мальчик – брат погибшего и семилетняя девочка с множественными осколочными ранениями были доставлены в больницу в столицу провинции - город Дамаск. Информации об их текущем состоянии пока нет. Напомним, что южный район Дамаска был освобожден от боевиков «Исламского государства» весной 2018 года, и при отступлении террористы намеренно минировали дома и бросали свои склады боеприпасов, расположенные в подвалах и туннелях под жилыми кварталами.

Провинция Алеппо

Утром боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили наносить удары по поддерживаемым Анкарой группировкам боевиков. Сообщается, что бойцы SDF нанесли удар по окраинам города Африн, попытавшись прорвать линию обороны протурецких боевиков из числа «Свободной сирийской армии» (ССА), как передает информагентство Step News Agency.

В селе Надда к северу от города Азаз произошел взрыв. Бомба была установлена в автомобиле, но подробностей происшествия, как и количество пострадавших, пока не известны, как передает новостной Twitter-канал Rojava Network.

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по ликвидации остатков боеприпасов, оставленных боевиками «Джебхат ан-Нусра»1 в районах деревни Азизия и в районе Инзарат города Алеппо. Работы по ликвидации взрывчатки продлятся до 14.00 часов, после чего собранные саперами боеприпасы будут подорваны за городской чертой, как передает источник в сети Twitter Rana Alasad.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные самолеты, предположительно принадлежащие армии международной коалиции во главе с США, провели воздушную разведку на востоке провинции и нанесли удары по позициям иранских войск в окрестностях города Абу-Кемаль, о чем сообщает Twitter-канал Qalaat Al Mudiq. Пострадало два блокпоста иранского ополчения Корпуса стражей исламской революции.

В районе поселка Фиван, находящегося на подконтрольной «Демократическим силам Сирии» территории, прогремел взрыв, как передает информагентство Deir Ezzor 24. Источник также сообщил, что в городе Шхиль взорвалась самодельная бомба, установленная у телефонной станции. Детонация бомбы привела только к незначительному материальному ущербу, пострадавших среди населения нет. Курдская «военная полиция» оцепила место взрыва. В подрыве подозревают боевиков «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия нанесла удар по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Бдама, как сообщает новостное агентство Step News. Сведений о потерях радикалов источник пока не приводит.

Сообщается, что правительственные войска проводят артиллерийские и ракетные обстрелы позиций в районе города Кафр-Небель и у поселков Хиш и Кансафра, передает портал Masar Press Net. Также источник сообщает о столкновении сторон в районе города Маарет-Хурма и у деревни Хазарин на юге провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.